No Sertão de Pernambuco, estudantes transformam realidade com arte, ciência e memória cultural

Os projetos adotam a abordagem STEAM — sigla que, em português, representa a integração entre Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática

Resgatar tradições por meio do fortalecimento da identidade local e incentivar ações de enfrentamento à crise climática são iniciativas que têm ganhado destaque nos municípios de Sertânia e Cabrobó, no Sertão Pernambuco.

Em comum, os projetos adotam a abordagem STEAM — sigla que, em português, representa a integração entre Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

“Os educadores têm mostrado uma capacidade inspiradora de criar projetos que integram conteúdos de forma dinâmica, fortalecendo a confiança dos estudantes e incentivando-os a enxergar seu potencial para impactar a realidade", afirmou Sonia Dias, gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social.

Os projetos fazem parte de um mapeamento realizado pelo Itaú Social, em parceria com o Instituto Catalisador.

Projeto resgata cultura sertaneja e fortalece identidade em Sertânia

Em Sertânia, na Vila de Algodões, o projeto “Toadas e aboios: na pegada do pertencer”, realizado na Biblioteca Municipal Eliane Rodrigues da Silva, busca combater a falta de reconhecimento cultural, incentivando a leitura, a escrita e a valorização das tradições locais — como a figura do vaqueiro e a tradicional Missa do Vaqueiro.

Idealizado pela técnica em biblioteconomia Andréa Lúcia Santos de Brito, o projeto já envolveu 210 estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio da Escola Municipal Laura Alves de Feitosa Chaves. “Queríamos que os alunos reconhecessem a riqueza do folclore de Algodões e se sentissem parte dele”, explica Andréa.

A iniciativa surgiu a partir de um diálogo entre Andréa e professores de Matemática e Língua Portuguesa da comunidade. Inicialmente focado na criação de um circuito de toadas, o projeto evoluiu para uma colaboração ampla, envolvendo educadores, estudantes e moradores da região.

As primeiras atividades incluíram a transcrição dos aboios do senhor Agenário, entrevistas com vaqueiros, exposições fotográficas e oficinas de artesanato em couro, literatura e cartonagem. Essas ações culminaram na produção coletiva do livro cartonero “Aboios de Seu Agenário aboiador”, com capas feitas de caixas recicladas.

Biblioteconomia Andréa Lúcia Santos de Brito, idealizadora do projeto "Toadas e aboios: na pegada do pertencer" - Reprodução/Instagram

Lendas locais

O projeto também resgatou lendas locais, como o Boi Salgadinho e o Cão de Piutá, e promoveu rodas de diálogo, a exibição do documentário “O vaqueiro e suas raízes” e apresentações de aboiadores.

Crianças da Educação Infantil participaram do plantio de árvores da caatinga, enquanto estudantes do Ensino Médio criaram murais com fotografias tiradas por eles mesmos, vestidos como vaqueiros. Oficinas com artesãos, como o senhor Pocidônio, o poeta José Sandro Andrade e a escritora Alba Chalegre, reforçaram os saberes tradicionais, conectando teoria e prática.

De acordo com a técnica em biblioteconomia, Andréa Lúcia, os resultados foram bastante positivos: houve maior engajamento com a leitura e a escrita, fortalecimento da biblioteca como espaço de identidade e uma integração mais efetiva entre escola, comunidade e artistas locais. A iniciativa também contribuiu para enriquecer o acervo escolar, com a inclusão de autores populares, como o senhor Agenário e Luiza de Marilac Chaves.

Utilizando materiais recicláveis, o projeto tem potencial de replicação em outras bibliotecas e promove acessibilidade e sustentabilidade. Para Andréa, “a iniciativa resgatou a história das famílias e dos antepassados dos estudantes, fortalecendo a identidade do homem e da mulher do campo”.

Projeto escolar transforma papel usado em consciência ambiental

No município de Cabrobó, um projeto desenvolvido na rede estadual de ensino vem unindo arte, ciência e sustentabilidade para sensibilizar estudantes sobre os impactos ambientais do desperdício de papel e a emergência climática.

Intitulada “Arte e Meio Ambiente: reciclando papel e a mente”, a iniciativa é liderada pelo professor Marcelo Augusto Alves da Silva e já envolveu 60 alunos do 3º ano do Ensino Médio em atividades que combinam a produção de materiais reciclados, como cadernos e cartolinas, com o desenvolvimento de competências criativas e reflexões sobre o meio ambiente.

A ideia surgiu a partir da observação do descarte excessivo de papel no ambiente escolar, o que motivou o professor a criar uma proposta que alia reutilização de recursos e educação ambiental.

“Nosso objetivo é mostrar aos alunos que pequenas ações, como reciclar papel, podem ter um impacto significativo no meio ambiente e na forma como enxergamos nosso compromisso com a sociedade”, afirma Marcelo.

As turmas participantes aprendem a transformar papel usado em novos materiais enquanto discutem os efeitos do desperdício no agravamento da crise climática. Além de promover a conscientização, o projeto estimula a autonomia e a criatividade dos estudantes por meio de atividades que integram arte, ciência e tecnologia.

O projeto já planeja sua expansão para alcançar toda a escola e a comunidade local, com o objetivo de se tornar uma prática permanente na instituição.

Alunos do projeto "Arte e Meio Ambiente: reciclando papel e a mente", realizado na rede estadual de Cabrobó - Cortesia

