Unicap abre seleção para 527 bolsas de estudo em 24 cursos de graduação

As bolsas correspondem a vagas remanescentes dos Vestibulares 2025.1 e 2025.2, distribuídas entre 24 cursos de graduação

Por Aisha Vitória Publicado em 13/08/2025 às 15:17
Unicap abre seleção para 527 bolsas de estudo em 24 cursos de graduação - Divulgação

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) lançou o Processo Seletivo do Vestibular 2025.2, ofertando 527 bolsas de estudo destinadas à inclusão racial, social e pessoas com deficiência.

Sobre as bolsas

As bolsas correspondem a vagas remanescentes dos Vestibulares 2025.1 e 2025.2, distribuídas entre 24 cursos de graduação.

São 361 bolsas de 50% para inclusão social e 166 bolsas integrais (100%) voltadas à inclusão racial/social e a pessoas com deficiência, conforme critérios previstos nos artigos 19, 20 e 21 da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021.

Os candidatos poderão optar por cursos iniciados no primeiro semestre de 2025, ingressando no segundo período, ou por cursos que terão início no segundo semestre, com ingresso no primeiro período.

As aulas estão previstas para começar ainda em agosto.

Saiba mais

Todas as informações sobre o edital, incluindo regras, prazos e procedimentos, estão disponíveis no site https://bolsas.unicap.br, onde também devem ser feitas as inscrições.

O reitor da Unicap, Padre Pedro Rubens, destacou o caráter inclusivo da iniciativa.

“Com este processo seletivo, reafirmamos nosso compromisso com a educação acessível e de qualidade, oferecendo oportunidades para todos e contribuindo para a formação de cidadãos críticos e engajados na transformação social.”

Cursos oferecidos

  • Administração
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Ciências Biológicas
  • Ciência da Computação
  • Ciências Contábeis
  • Ciências Econômicas
  • Direito
  • Engenharia Civil
  • Engenharia de Produção
  • Farmácia
  • Filosofia (bacharelado)
  • Filosofia (licenciatura)
  • Fisioterapia
  • Fonoaudiologia
  • História
  • Jornalismo
  • Letras Português
  • Letras Português/Inglês
  • Matemática
  • Nutrição
  • Pedagogia
  • Psicologia
  • Publicidade e Propaganda
  • Teologia

Mais informações podem ser obtidas com a Assessoria de Comunicação da Unicap pelo telefone (81) 2119-4016

