Universidade de Pernambuco divulga concorrência do SSA 2026

UPE divulga número de inscritos, de vagas, e cursos mais concorridos para estudantes que vão prestar o vestibular do SSA1, SSA2 e SSA3

Por Anaís Coelho Publicado em 11/08/2025 às 17:44 | Atualizado em 11/08/2025 às 17:53
Universidade de Pernambuco (UPE) inaugura nova sede da FOP, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 80
Universidade de Pernambuco (UPE) inaugura nova sede da FOP, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 80 - DIVULGAÇÃO/ UPE

A Universidade de Pernambuco divulgou hoje (11) a concorrência do Processo de Ingresso 2026 da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA).

As provas das três fases ocorrerão nos dias 23 e 30 de novembro de 2025, do SSA3 e 07 e 14 de dezembro de 2025, do SSA1 e SSA2.

Concorrência

Até agora, foram registradas 70.299 de inscrições para o SSA 2026, sendo 34.324 inscritos no SSA1, 21.659 no SSA2 e 14.416 no SSA3.

Neste ano, o número de vagas ofertadas pela UPE é de 3.620, distribuídas em 12 campos, para 58 cursos de graduação, sendo: 1.810 no SSA e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

Os cursos mais concorridos são: Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro, com 67,17 candidatos por vaga; o curso de Direito do Campus Benfica, com 55,87 candidatos por vaga; e o curso de Medicina do Campus Garanhuns, com 39,58.

Divisão do sistema de cotas

  • Estrato A1: Vagas destinadas a estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo
  • Estrato A2: Vagas destinadas a estudantes de escolas públicas com qualquer renda familiar per capita
  • Estrato A3: Vagas destinadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, oriundos de escolas públicas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo
  • Estrato A4: Vagas destinadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, oriundos de escolas públicas, com qualquer renda familiar per capita

Cursos mais concorridos 

No Estrato A1, os cursos mais concorridos foram: Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro, Psicologia do Campus Garanhuns e Medicina do Campus Serra Talhada.

No Estrato A2, os mais concorridos foram: Engenharia de Software do Campus Garanhuns, Direito do Campus Benfica/FCAP e Psicologia do Campus Garanhuns.

No Estrato A3, foram: Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro, Medicina do Campus Serra Talhada, Pedagogia do Campus Mata Norte e Odontologia do Campus Arcoverde.

Já no Estrato A4, os cursos mais concorridos foram: Medicina do Campus Serra Talhada, Direito do Campus Benfica/FCAP, Medicina do Campus Garanhuns e Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro.

 

