Universidade de Pernambuco divulga concorrência do SSA 2026
UPE divulga número de inscritos, de vagas, e cursos mais concorridos para estudantes que vão prestar o vestibular do SSA1, SSA2 e SSA3
A Universidade de Pernambuco divulgou hoje (11) a concorrência do Processo de Ingresso 2026 da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA).
As provas das três fases ocorrerão nos dias 23 e 30 de novembro de 2025, do SSA3 e 07 e 14 de dezembro de 2025, do SSA1 e SSA2.
Concorrência
Até agora, foram registradas 70.299 de inscrições para o SSA 2026, sendo 34.324 inscritos no SSA1, 21.659 no SSA2 e 14.416 no SSA3.
Neste ano, o número de vagas ofertadas pela UPE é de 3.620, distribuídas em 12 campos, para 58 cursos de graduação, sendo: 1.810 no SSA e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu)
Os cursos mais concorridos são: Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro, com 67,17 candidatos por vaga; o curso de Direito do Campus Benfica, com 55,87 candidatos por vaga; e o curso de Medicina do Campus Garanhuns, com 39,58.
Divisão do sistema de cotas
- Estrato A1: Vagas destinadas a estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo
- Estrato A2: Vagas destinadas a estudantes de escolas públicas com qualquer renda familiar per capita
- Estrato A3: Vagas destinadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, oriundos de escolas públicas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo
- Estrato A4: Vagas destinadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, oriundos de escolas públicas, com qualquer renda familiar per capita
Cursos mais concorridos
No Estrato A1, os cursos mais concorridos foram: Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro, Psicologia do Campus Garanhuns e Medicina do Campus Serra Talhada.
No Estrato A2, os mais concorridos foram: Engenharia de Software do Campus Garanhuns, Direito do Campus Benfica/FCAP e Psicologia do Campus Garanhuns.
No Estrato A3, foram: Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro, Medicina do Campus Serra Talhada, Pedagogia do Campus Mata Norte e Odontologia do Campus Arcoverde.
Já no Estrato A4, os cursos mais concorridos foram: Medicina do Campus Serra Talhada, Direito do Campus Benfica/FCAP, Medicina do Campus Garanhuns e Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro.