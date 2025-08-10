fechar
Tarcísio pode ser único candidato de centro-direita em 2026, diz Kassab

Kassab citou Ratinho Jr. e Eduardo Leite como opções do PSD para 2026, mas reforçou que não teria problema em compor com Tarcísio

Por Estadão Conteúdo Publicado em 10/08/2025 às 16:45
Gilberto Kassab (PSD), um dos líderes do Centro
Gilberto Kassab (PSD), um dos líderes do Centro - ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, avalia que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é um possível, e único, candidato de centro-direita na eleição presidencial de 2026.

Na visão do ex-ministro, Tarcísio concorreria a uma pré-candidatura se houver um cenário favorável politicamente.

"O Tarcísio é muito bem avaliado em São Paulo. Para ele deixar de lado uma provável reeleição, é por conta de uma situação muito favorável para ele se eleger presidente da República e também por conta de um chamamento muito expressivo das lideranças do Brasil no campo da política, empresarial, cultural...", disse o convidado do Canal Livre deste domingo. A íntegra do programa vai ao ar às 20h na BandNews e às 23h na Band.

"Isso acontecendo, e existe esse movimento, ele será praticamente o candidato único da centro-direita. Ele não vai se apresentar como pré-candidato em uma condição que surja muitas dúvidas quanto a sua eleição", completou.

Outras opções

Os governadores do Paraná e Rio Grande do Sul, Ratinho Jr. e Eduardo Leite também foram citados por Kassab, como opções para políticos que representem o PSD na corrida presidencial, mas ele afirmou que "não haverá nenhum problema em compor com o Tarcísio, caso ele entenda que o melhor para o Brasil seja a sua candidatura".

