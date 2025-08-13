Por que buscamos o amor? Estudo revela as 5 principais motivações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pesquisa internacional aponta os motivos mais comuns que levam solteiros a iniciar um relacionamento e mostra qual é o mais escolhido no Brasil,

O que realmente nos move a procurar um relacionamento?

Embora muitos acreditem que a resposta seja óbvia, pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, descobriram que as razões por trás dessa busca são mais variadas e complexas do que parecem.

O estudo "Por que você quer um relacionamento romântico?", publicado no Personality and Social Psychology Bulletin, entrevistou mais de 1.200 adultos solteiros e definiu cinco motivações principais para se envolver com alguém, usando como base a Teoria da Autodeterminação.

Os resultados

Imagem de duas pessoas formando um coração - Roberto Fontanesi/iStock

Para entender como isso se reflete no Brasil, o site de relacionamento MeuPatrocínio aplicou uma enquete seguindo as mesmas categorias do estudo.

Com a possibilidade de escolher até duas respostas, 64% dos participantes disseram se identificar com a “motivação identificada”, quando a pessoa busca um parceiro por considerar essa experiência significativa e importante para sua vida.

Segundo os pesquisadores, esse é o perfil mais predisposto a assumir um compromisso sério.

Caio Bittencourt, especialista do MeuPatrocínio, explica que, no cenário atual de encontros online, conhecer suas próprias motivações é essencial para evitar frustrações e fazer escolhas assertivas.

“Saber o que se quer é o primeiro passo para um romance bem-sucedido. Hoje os sites de relacionamento permitem buscar exatamente o que se procura. O importante, antes de tudo, é saber o que procurar. Essa assertividade na busca por alguém para se relacionar ajuda a evitar estresse e frustração”, ressalta.

“É muito importante não ceder a motivações externas, como por exemplo pressão familiar ou de amigos, para que você se relacione, mas entenda: ouvir a família é importante, às vezes eles enxergam algo que você não consegue, então sempre ouça, mas pondere o que é certo e funciona para você. A motivação ‘certa’ é aquela que se encaixa no seu momento de vida. Conhecer a si mesmo e saber o que quer torna o caminho para o amor mais leve e feliz”

Confira as cinco motivações apontadas pelo estudo e a ordem de preferência dos brasileiros na enquete:

Motivação identificada (64%) – Relacionamento visto como importante, significativo e escolha pessoal. Motivação interior negativa (27%) – Evitar sentir fracasso ou inadequação por estar solteiro. Motivação intrínseca (25%) – Gostar e sentir prazer em viver um relacionamento. Motivação interior positiva (11%) – Orgulho e autoestima elevados por estar em um relacionamento. Motivação externa (6%) – Pressão ou incentivo de pessoas próximas para se relacionar.



