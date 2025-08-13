fechar
Comportamento | Notícia

Por que buscamos o amor? Estudo revela as 5 principais motivações

Pesquisa internacional aponta os motivos mais comuns que levam solteiros a iniciar um relacionamento e mostra qual é o mais escolhido no Brasil,

Por Bianca Tavares Publicado em 13/08/2025 às 9:56
Imagem de um casal com um balão de coração
Imagem de um casal com um balão de coração - iStock

Clique aqui e escute a matéria

O que realmente nos move a procurar um relacionamento?

Embora muitos acreditem que a resposta seja óbvia, pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, descobriram que as razões por trás dessa busca são mais variadas e complexas do que parecem.

O estudo "Por que você quer um relacionamento romântico?", publicado no Personality and Social Psychology Bulletin, entrevistou mais de 1.200 adultos solteiros e definiu cinco motivações principais para se envolver com alguém, usando como base a Teoria da Autodeterminação.

Os resultados 

Roberto Fontanesi/iStock
Imagem de duas pessoas formando um coração - Roberto Fontanesi/iStock

Para entender como isso se reflete no Brasil, o site de relacionamento MeuPatrocínio aplicou uma enquete seguindo as mesmas categorias do estudo.

Com a possibilidade de escolher até duas respostas, 64% dos participantes disseram se identificar com a “motivação identificada”, quando a pessoa busca um parceiro por considerar essa experiência significativa e importante para sua vida.

Segundo os pesquisadores, esse é o perfil mais predisposto a assumir um compromisso sério.

Caio Bittencourt, especialista do MeuPatrocínio, explica que, no cenário atual de encontros online, conhecer suas próprias motivações é essencial para evitar frustrações e fazer escolhas assertivas.

“Saber o que se quer é o primeiro passo para um romance bem-sucedido. Hoje os sites de relacionamento permitem buscar exatamente o que se procura. O importante, antes de tudo, é saber o que procurar. Essa assertividade na busca por alguém para se relacionar ajuda a evitar estresse e frustração”, ressalta.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Saber o que se quer é o primeiro passo para um romance bem-sucedido. Hoje os sites de relacionamento permitem buscar exatamente o que se procura. O importante, antes de tudo, é saber o que procurar. Essa assertividade na busca por alguém para se relacionar ajuda a evitar estresse e frustração”, explica Caio, que ainda reforça:

“É muito importante não ceder a motivações externas, como por exemplo pressão familiar ou de amigos, para que você se relacione, mas entenda: ouvir a família é importante, às vezes eles enxergam algo que você não consegue, então sempre ouça, mas pondere o que é certo e funciona para você. A motivação ‘certa’ é aquela que se encaixa no seu momento de vida. Conhecer a si mesmo e saber o que quer torna o caminho para o amor mais leve e feliz”

Confira as cinco motivações apontadas pelo estudo e a ordem de preferência dos brasileiros na enquete:

  1. Motivação identificada (64%) – Relacionamento visto como importante, significativo e escolha pessoal.
  2. Motivação interior negativa (27%) – Evitar sentir fracasso ou inadequação por estar solteiro.
  3. Motivação intrínseca (25%) – Gostar e sentir prazer em viver um relacionamento.
  4. Motivação interior positiva (11%) – Orgulho e autoestima elevados por estar em um relacionamento.
  5. Motivação externa (6%) – Pressão ou incentivo de pessoas próximas para se relacionar.

VEJA TAMBÉM: Cinco sinais de que alguém sente inveja de você

Leia também

Casais que se conheceram online são mais insatisfeitos com seus relacionamentos, aponta pesquisa
Comportamento

Casais que se conheceram online são mais insatisfeitos com seus relacionamentos, aponta pesquisa
Erros comuns ao criar prompts no ChatGPT e como evitá-los
chatgpt

Erros comuns ao criar prompts no ChatGPT e como evitá-los

Compartilhe

Tags