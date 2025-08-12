Erros comuns ao criar prompts no ChatGPT e como evitá-los
Evite respostas genéricas no ChatGPT aprendendo os erros mais comuns ao criar prompts e como transformá-los em perguntas mais eficazes
Muita gente acha que o ChatGPT "errou" na resposta, quando, na verdade, o problema começou antes: no jeito como a pergunta foi feita. Criar prompts claros é como dar um mapa para a inteligência artificial, se o caminho está confuso, o destino também será.
Um dos erros mais comuns é ser vago demais. Pedir apenas "escreva sobre moda" pode gerar um texto genérico e distante do que você imaginava. A dica é sempre especificar: "Escreva um texto descontraído sobre tendências de moda sustentável para 2025, com foco em roupas feitas de materiais recicláveis".
Outro deslize é não dar contexto. Se a IA não sabe para quem você está escrevendo, qual é o tom desejado ou o objetivo do texto, ela vai adivinhar, e nem sempre vai acertar.
Há também quem coloque informações demais, misturando vários pedidos em um único prompt. Isso pode confundir o modelo e resultar em respostas superficiais. Quebre suas solicitações em etapas, ajustando ao longo da conversa.
E, talvez, o mais frequente: não pedir ajustes. O ChatGPT pode refinar, aprofundar ou simplificar a resposta se você sinalizar o que quer mudar. Ignorar essa possibilidade é perder a chance de chegar a um resultado muito mais próximo do ideal.
No fim, evitar esses erros é simples: seja claro, dê contexto, divida os pedidos e não tenha medo de interagir. Com prática, seus prompts se tornam cada vez mais assertivos e a IA, uma parceira ainda mais afinada.
Abaixo, confira as dicas:
Ser vago demais
- "Escreva sobre moda".
- "Escreva um texto descontraído sobre tendências de moda sustentável para 2025, com foco em roupas feitas de materiais recicláveis".
Não dar contexto
Sempre informe para quem o texto é, o tom desejado e o objetivo final. Sem isso, o ChatGPT vai "adivinhar" e nem sempre acerta.
Misturar muitos pedidos de uma vez
Ao pedir várias tarefas no mesmo prompt, a IA pode se perder. Quebre em etapas e vá ajustando ao longo da conversa.
Falta de exemplos
Mostrar um modelo ou referência de estilo ajuda o ChatGPT a entender exatamente o que você espera.
Não pedir ajustes
Se a resposta não ficou perfeita, peça refinamento: "refaça com mais emoção" ou "simplifique para iniciantes".