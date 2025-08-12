Erros comuns ao criar prompts no ChatGPT e como evitá-los

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evite respostas genéricas no ChatGPT aprendendo os erros mais comuns ao criar prompts e como transformá-los em perguntas mais eficazes

Clique aqui e escute a matéria

Muita gente acha que o ChatGPT "errou" na resposta, quando, na verdade, o problema começou antes: no jeito como a pergunta foi feita. Criar prompts claros é como dar um mapa para a inteligência artificial, se o caminho está confuso, o destino também será.

Um dos erros mais comuns é ser vago demais. Pedir apenas "escreva sobre moda" pode gerar um texto genérico e distante do que você imaginava. A dica é sempre especificar: "Escreva um texto descontraído sobre tendências de moda sustentável para 2025, com foco em roupas feitas de materiais recicláveis".

Outro deslize é não dar contexto. Se a IA não sabe para quem você está escrevendo, qual é o tom desejado ou o objetivo do texto, ela vai adivinhar, e nem sempre vai acertar.

Há também quem coloque informações demais, misturando vários pedidos em um único prompt. Isso pode confundir o modelo e resultar em respostas superficiais. Quebre suas solicitações em etapas, ajustando ao longo da conversa.

E, talvez, o mais frequente: não pedir ajustes. O ChatGPT pode refinar, aprofundar ou simplificar a resposta se você sinalizar o que quer mudar. Ignorar essa possibilidade é perder a chance de chegar a um resultado muito mais próximo do ideal.

No fim, evitar esses erros é simples: seja claro, dê contexto, divida os pedidos e não tenha medo de interagir. Com prática, seus prompts se tornam cada vez mais assertivos e a IA, uma parceira ainda mais afinada.

Abaixo, confira as dicas:

Ser vago demais

"Escreva sobre moda".

"Escreva um texto descontraído sobre tendências de moda sustentável para 2025, com foco em roupas feitas de materiais recicláveis".

Não dar contexto

Sempre informe para quem o texto é, o tom desejado e o objetivo final. Sem isso, o ChatGPT vai "adivinhar" e nem sempre acerta.

Misturar muitos pedidos de uma vez

Ao pedir várias tarefas no mesmo prompt, a IA pode se perder. Quebre em etapas e vá ajustando ao longo da conversa.

Falta de exemplos

Mostrar um modelo ou referência de estilo ajuda o ChatGPT a entender exatamente o que você espera.

Não pedir ajustes

Se a resposta não ficou perfeita, peça refinamento: "refaça com mais emoção" ou "simplifique para iniciantes".