Comportamento | Notícia

Como criar prompts no ChatGPT para obter respostas mais assertivas?

Aprenda a formular prompts claros e detalhados no ChatGPT para obter respostas mais precisas, criativas e alinhadas ao seu objetivo

Por Alice Lins Publicado em 12/08/2025 às 21:08
Imagem ilustrativa de uma pessoa segurando o celular!
Imagem ilustrativa de uma pessoa segurando o celular! - Reprodução/ iStock

Quem já usou o ChatGPT sabe: às vezes, a resposta que a inteligência artificial entrega é exatamente o que você queria. Outras vezes… nem tanto.

A diferença entre um resultado incrível e um texto genérico muitas vezes está em um detalhe que muita gente subestima, o prompt, ou seja, como você escreve a pergunta ou o comando para a IA.

Criar prompts eficientes não é um bicho de sete cabeças, mas exige atenção, clareza e, principalmente, intenção.

Pense no ChatGPT como alguém que quer te ajudar, mas precisa entender exatamente o que você busca. Quanto mais contexto você der, mais a resposta se aproxima do que você imaginou.

Explique o que quer, como quer

Em vez de pedir apenas "faça um texto sobre viagem", experimente detalhar: "Escreva um texto descontraído sobre como economizar em viagens pela Europa, incluindo dicas para transporte e alimentação". O modelo vai entender o tom, o foco e o objetivo.

Use exemplos

Se você já tem um modelo do que gosta, compartilhe. Mostrar um exemplo de estilo ou formato guia a IA e aumenta as chances de acerto.

Seja específico, mas flexível

Prompts muito vagos tendem a gerar respostas genéricas. Ao mesmo tempo, deixar espaço para a IA sugerir ideias pode trazer percepções que você não tinha pensado.

Peça ajustes

Nem sempre a primeira resposta será perfeita. Não tenha medo de dizer "refaça com mais emoção" ou "simplifique para leigos". O ChatGPT aprende com o que você sinaliza.

Criar prompts é, no fim das contas, um diálogo. Quanto mais você conversa e afina a comunicação, mais a inteligência artificial entende o seu estilo e entrega algo que realmente conversa com você. É como afinar uma amizade: leva um tempinho, mas vale cada tentativa.

