Como criar prompts no ChatGPT para obter respostas mais assertivas?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aprenda a formular prompts claros e detalhados no ChatGPT para obter respostas mais precisas, criativas e alinhadas ao seu objetivo

Clique aqui e escute a matéria

Quem já usou o ChatGPT sabe: às vezes, a resposta que a inteligência artificial entrega é exatamente o que você queria. Outras vezes… nem tanto.

A diferença entre um resultado incrível e um texto genérico muitas vezes está em um detalhe que muita gente subestima, o prompt, ou seja, como você escreve a pergunta ou o comando para a IA.

Criar prompts eficientes não é um bicho de sete cabeças, mas exige atenção, clareza e, principalmente, intenção.

Pense no ChatGPT como alguém que quer te ajudar, mas precisa entender exatamente o que você busca. Quanto mais contexto você der, mais a resposta se aproxima do que você imaginou.

Explique o que quer, como quer



Em vez de pedir apenas "faça um texto sobre viagem", experimente detalhar: "Escreva um texto descontraído sobre como economizar em viagens pela Europa, incluindo dicas para transporte e alimentação". O modelo vai entender o tom, o foco e o objetivo.

Use exemplos



Se você já tem um modelo do que gosta, compartilhe. Mostrar um exemplo de estilo ou formato guia a IA e aumenta as chances de acerto.

Seja específico, mas flexível



Prompts muito vagos tendem a gerar respostas genéricas. Ao mesmo tempo, deixar espaço para a IA sugerir ideias pode trazer percepções que você não tinha pensado.

Peça ajustes



Nem sempre a primeira resposta será perfeita. Não tenha medo de dizer "refaça com mais emoção" ou "simplifique para leigos". O ChatGPT aprende com o que você sinaliza.

Criar prompts é, no fim das contas, um diálogo. Quanto mais você conversa e afina a comunicação, mais a inteligência artificial entende o seu estilo e entrega algo que realmente conversa com você. É como afinar uma amizade: leva um tempinho, mas vale cada tentativa.