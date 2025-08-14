Filme pernambucano "A Torre de Itapetim" é selecionado para festival internacional na Itália
O filme retrata a história de uma torre de quase cinquenta metros, erguida no sertão nordestino há décadas, fruto da união e da fé da comunidade
A produção audiovisual A Torre de Itapetim, dirigida pelo cineasta itapetinense Jefferson Sousa, foi oficialmente selecionada para o Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival, um dos mais importantes eventos internacionais dedicados a filmes sobre devoções populares.
A 6ª edição do festival acontecerá entre os dias 17 e 19 de outubro de 2025, na cidade de Ardesio, região da Lombardia, na Itália, reunindo obras de três continentes.
A seleção, feita entre milhares de produções de diversas partes do mundo, rendeu ao diretor um convite oficial para participar presencialmente da programação, honra que Jefferson já confirmou aceitar.
Ele representará o Sertão do Pajeú no evento, mesmo sem contar, até o momento, com patrocínio para a distribuição nacional e internacional — viagem e participação estão sendo viabilizadas exclusivamente com recursos próprios.
Construída com materiais simples e trabalho coletivo, a torre permanece como símbolo de pertencimento, resistência e memória cultural.
Para Jefferson Sousa, a seleção é um marco para a valorização do patrimônio imaterial e das tradições do Sertão do Pajeú.
“Levar a história do interior pernambucano a um palco internacional tão simbólico é motivo de grande gratidão e orgulho. É a prova de que a cultura local pode dialogar com o mundo inteiro”, afirma o diretor.
O Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival é organizado por Vivi Ardesio – Pro Loco Ardesio – Comune di Ardesio, com direção artística da Cinema e Arte – Associazione Culturale. O evento, que celebra seu sexto ano, inclui exibições, debates e atividades culturais, explorando a espiritualidade e a construção coletiva do imaginário cultural.
Sinopse
No sertão nordestino, uma torre de quase cinquenta metros se ergue como testemunha da fé e da união de um povo.
Construída há décadas com materiais simples e trabalho comunitário, ela permanece como símbolo de pertencimento, resistência e memória coletiva.