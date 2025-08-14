Filme pernambucano "A Torre de Itapetim" é selecionado para festival internacional na Itália

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O filme retrata a história de uma torre de quase cinquenta metros, erguida no sertão nordestino há décadas, fruto da união e da fé da comunidade

Clique aqui e escute a matéria

A produção audiovisual A Torre de Itapetim, dirigida pelo cineasta itapetinense Jefferson Sousa, foi oficialmente selecionada para o Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival, um dos mais importantes eventos internacionais dedicados a filmes sobre devoções populares.

A 6ª edição do festival acontecerá entre os dias 17 e 19 de outubro de 2025, na cidade de Ardesio, região da Lombardia, na Itália, reunindo obras de três continentes.

A seleção, feita entre milhares de produções de diversas partes do mundo, rendeu ao diretor um convite oficial para participar presencialmente da programação, honra que Jefferson já confirmou aceitar.

Ele representará o Sertão do Pajeú no evento, mesmo sem contar, até o momento, com patrocínio para a distribuição nacional e internacional — viagem e participação estão sendo viabilizadas exclusivamente com recursos próprios.

Documentário curta-metragem de 15 minutos, o filme retrata a história de uma torre de quase cinquenta metros, erguida no sertão nordestino há décadas, fruto da união e da fé da comunidade.

Construída com materiais simples e trabalho coletivo, a torre permanece como símbolo de pertencimento, resistência e memória cultural.

Para Jefferson Sousa, a seleção é um marco para a valorização do patrimônio imaterial e das tradições do Sertão do Pajeú.

“Levar a história do interior pernambucano a um palco internacional tão simbólico é motivo de grande gratidão e orgulho. É a prova de que a cultura local pode dialogar com o mundo inteiro”, afirma o diretor.

O Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival é organizado por Vivi Ardesio – Pro Loco Ardesio – Comune di Ardesio, com direção artística da Cinema e Arte – Associazione Culturale. O evento, que celebra seu sexto ano, inclui exibições, debates e atividades culturais, explorando a espiritualidade e a construção coletiva do imaginário cultural.

Sinopse



No sertão nordestino, uma torre de quase cinquenta metros se ergue como testemunha da fé e da união de um povo.

Construída há décadas com materiais simples e trabalho comunitário, ela permanece como símbolo de pertencimento, resistência e memória coletiva.