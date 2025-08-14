fechar
Filmes | Notícia

Filme pernambucano "A Torre de Itapetim" é selecionado para festival internacional na Itália

O filme retrata a história de uma torre de quase cinquenta metros, erguida no sertão nordestino há décadas, fruto da união e da fé da comunidade

Por Alice Lins Publicado em 14/08/2025 às 19:32
Exibição do filme A Torre de Itapetim
Exibição do filme A Torre de Itapetim - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A produção audiovisual A Torre de Itapetim, dirigida pelo cineasta itapetinense Jefferson Sousa, foi oficialmente selecionada para o Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival, um dos mais importantes eventos internacionais dedicados a filmes sobre devoções populares.

A 6ª edição do festival acontecerá entre os dias 17 e 19 de outubro de 2025, na cidade de Ardesio, região da Lombardia, na Itália, reunindo obras de três continentes.

A seleção, feita entre milhares de produções de diversas partes do mundo, rendeu ao diretor um convite oficial para participar presencialmente da programação, honra que Jefferson já confirmou aceitar.

Ele representará o Sertão do Pajeú no evento, mesmo sem contar, até o momento, com patrocínio para a distribuição nacional e internacional — viagem e participação estão sendo viabilizadas exclusivamente com recursos próprios.

Documentário curta-metragem de 15 minutos, o filme retrata a história de uma torre de quase cinquenta metros, erguida no sertão nordestino há décadas, fruto da união e da fé da comunidade.

Construída com materiais simples e trabalho coletivo, a torre permanece como símbolo de pertencimento, resistência e memória cultural.

Para Jefferson Sousa, a seleção é um marco para a valorização do patrimônio imaterial e das tradições do Sertão do Pajeú.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Levar a história do interior pernambucano a um palco internacional tão simbólico é motivo de grande gratidão e orgulho. É a prova de que a cultura local pode dialogar com o mundo inteiro”, afirma o diretor.

O Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival é organizado por Vivi Ardesio – Pro Loco Ardesio – Comune di Ardesio, com direção artística da Cinema e Arte – Associazione Culturale. O evento, que celebra seu sexto ano, inclui exibições, debates e atividades culturais, explorando a espiritualidade e a construção coletiva do imaginário cultural.

Sinopse

No sertão nordestino, uma torre de quase cinquenta metros se ergue como testemunha da fé e da união de um povo.

Construída há décadas com materiais simples e trabalho comunitário, ela permanece como símbolo de pertencimento, resistência e memória coletiva.

Leia também

5 filmes incríveis com a atriz Sofia Carson!
FILMES

5 filmes incríveis com a atriz Sofia Carson!
4 filmes de dark romance disponíveis na Netflix!
FILMES

4 filmes de dark romance disponíveis na Netflix!

Compartilhe

Tags