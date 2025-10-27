fechar
Cidades | Notícia

97% dos brasileiros pretendem usar IA em planos de viagens futuros, diz relatório

Levantamento revela entusiasmo, hesitação e contrastes regionais que moldam as atitudes dos consumidores em relação à Inteligência Artificial (IA)

Por Thallys Menezes Publicado em 27/10/2025 às 23:23
Viagens
Viagens - Valentin Antonucci/Pexels

Clique aqui e escute a matéria

Como as pessoas usam e respondem à IA na vida cotidiana e em viagens?

O Relatório Global de Perspectivas sobre a IA, da empresa do ramo de turismo Booking.com busca trazer algumas informações sobre isso, com base na perspectiva de mais de 37 mil consumidores em 33 mercados.

Relatório revela o papel crescente da IA no setor de viagens

No Brasil, 98% dos consumidores expressam entusiasmo em relação à IA, dado que revela um futuro promissor para essa tecnologia em todos os setores, mas especialmente no turismo.

Ao todo, 97% dos viajantes do país pretendem usar a IA em planos de viagens futuros. No entanto, enquanto algumas pessoas acolhem o potencial da IA, outras a abordam com cautela, ressaltando a necessidade de uma implementação responsável que concilie oportunidades com a confiança dos consumidores.

A pesquisa revela ainda que a IA está rapidamente se tornando uma parte essencial da experiência de viagem: 65% dos consumidores no Brasil esperam que o planejamento autônomo de viagens ganhe força em breve.

Dados do relatório apontam que 80% das pessoas já usaram a IA em algum aspecto da viagem. Isso demonstra a crescente confiança nas ferramentas com tecnologia de IA e a receptividade dos viajantes a tecnologias que aprimoram viagens.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como brasileiros usam a IA para viagens?

Ao planejar uma viagem, viajantes brasileiros costumam usar a IA para pesquisar destinos e a melhor época para visitá-los (44%), encontrar experiências locais ou atividades culturais (42%) e receber recomendações de restaurantes (44%). Vale lembrar que hoje os assistentes de IA estão crescendo como uma fonte mais confiável para planejar viagens (44%) do que influenciadores (19%).

Durante a viagem, as ferramentas de IA costumam ser mais usadas para recursos de tradução (50%), sugestões de atividades no destino (53%), recomendações de restaurantes (51%) e explorar locais ou sistemas de transporte desconhecidos (37%). Depois de voltar para casa, o principal caso de uso da IA é a edição de fotos, citado por 49% dos brasileiros entrevistados.

Além de tornar as viagens mais fáceis e eficientes, um benefício reconhecido por 84% dos viajantes do país é utilizar a ferramenta para evitar gerar impactos nos destinos. A maioria (86%) aprecia as recomendações geradas pela IA que ajudam a evitar destinos superlotados ou períodos de pico de viagem. Os viajantes estão cada vez mais conscientes do impacto na comunidade: 78% querem que a IA destaque experiências que beneficiem positivamente os lugares visitados.

Assistência em vez de autonomia

No entanto, a falta de um toque humano gera dúvidas: 25% dos brasileiros acreditam que a IA é impessoal e a maioria verifica os fatos apresentados pela IA, mesmo quando confia na tecnologia: 23% sempre verificam os fatos e 53% fazem isso de vez em quando. Apenas 12% dos consumidores brasileiros confiam totalmente na IA.

Essa hesitação cria um limite bem definido: a maioria das pessoas não está pronta para ceder totalmente a tomada de decisões à IA.

Apenas 20% se sentem à vontade com o fato de a IA tomar decisões de forma independente, enquanto 16% das pessoas permanecem incertas e 5% se sentem muito desconfortáveis, recusando-se a confiar na IA sem a aprovação humana. A maior oportunidade está em posicionar a IA como uma ferramenta de suporte que aprimora, em vez de substituir, o julgamento humano.

Leia também

Maré baixa favorece passeios em Porto de Galinhas nesta segunda (27); veja horários e condições do dia
clima e tempo

Maré baixa favorece passeios em Porto de Galinhas nesta segunda (27); veja horários e condições do dia
Porto de Galinhas terá mar calmo neste domingo (26/10)
clima e tempo

Porto de Galinhas terá mar calmo neste domingo (26/10)

Compartilhe

Tags