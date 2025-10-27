Brasileiros fariam das viagens uma comédia romântica, revela pesquisa da Booking.com

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estudo mostra que 46% dos viajantes do país associam o estilo de hospedagem a filmes leves e acolhedores, e que o pop é a trilha sonora favorita

Para quase metade dos brasileiros, cada viagem poderia ser o roteiro de uma comédia romântica. A pesquisa da Booking.com, feita com viajantes do Brasil, Argentina, Colômbia e México, mostra que 46% dos entrevistados associam suas experiências de hospedagem a filmes leves e apaixonantes.

Cafés da manhã preguiçosos, vistas inspiradoras e um clima acolhedor definem o “filme” ideal do turista brasileiro.

As mulheres (52%) e pessoas entre 45 e 54 anos (50%) são as que mais se identificam com o gênero.

Logo atrás vêm os fãs do estilo indie (23%), que buscam viagens com um toque de introspecção e autenticidade. Já 20% preferem a emoção de um suspense, com hospedagens misteriosas e descobertas inesperadas.

Aventuras, dramas e risadas pelo caminho

Imagem de passageiros assistindo no avião - Dragos Condrea/Freepik

A pesquisa também mostra que o roteiro de viagem varia conforme o perfil. Para 18% dos brasileiros, as férias têm clima de comédia familiar, com casas amplas e pet friendly.

Já os que se imaginam em um drama de época (16%) buscam experiências sofisticadas, entre casarões históricos e pousadas charmosas. Há ainda os aventureiros que vivem um verdadeiro reality de sobrevivência (14%), trocando o conforto dos hotéis pelo céu estrelado e o improviso das trilhas.

A trilha sonora das férias é pop

Quando o tema é música, os brasileiros também preferem boas vibrações. O pop lidera como o ritmo que melhor define as viagens do país (34%), seguido pelo rock (25%) e pela salsa (22%).

Outros gêneros, como a música clássica e o country (ambos com 19%), refletem um espírito mais contemplativo, enquanto a eletrônica (17%) simboliza o roteiro dos que trocam o descanso por festas e vida noturna.

“A Lua de Mel Continua”: o título preferido das viagens brasileiras

Entre os títulos de filme que definiriam as viagens nacionais, o mais citado foi “A Lua de Mel Continua” (23%), seguido de “Reservas Rápidas e Furiosas” (22%), para os que já estão planejando a próxima escapada antes mesmo de voltar. Já “Da Mochila ao Cartão Sem Limite” (15%) retrata a evolução do mochileiro que agora busca experiências de alto padrão.

A pesquisa, feita pela Booking.com entre maio e junho de 2025 com quatro mil viajantes latino-americanos, mostra que o brasileiro leva o humor e o romantismo até na bagagem.