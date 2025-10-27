Calor favorece a proliferação de pulgas e aumenta o risco de zoonoses; entenda quais doenças e como podem ser transmitidas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo o Ministério da Saúde, manter a prevenção contínua em pets e em casa é essencial diante do aumento de zoonoses no país

A chegada dos meses mais quentes do ano está diretamente relacionada com o aumento de condições ideais para a proliferação de parasitas como as pulgas, agentes que podem representar riscos à saúde animal e humana.

De acordo com dados do Boletim Epidemiológico de Morbimortalidade por Zoonoses no Brasil, divulgado pelo Ministério da Saúde em julho de 2025, o país registrou mais de 472 mil casos de doenças zoonóticas no período analisado, com média anual de 27,8 mil registros e taxa de incidência nacional de 13,7 casos por 100 mil habitantes, e o Norte e o Nordeste mantêm as maiores taxas absolutas de incidência.

As zoonoses, doenças transmitidas por vetores como pulgas, carrapatos e mosquitos, podem ser fatais não só para os pets, como para seus tutores. As pulgas, por exemplo, não causam somente coceira intensa e desconforto.

Elas podem provocar dermatite alérgica, anemia (nos casos de maior infestação) e até transmitir a verminose conhecida como dipilidiose, uma doença zoonótica causada pelo verme Dipylidium caninum, que também afeta seres humanos.

Dicas rápidas para tutores

Aplique preventivos antipulgas continuamente, conforme orientação veterinária. Shampoos antipulgas ajudam a eliminar parte dos parasitas no corpo do animal, mas não têm efeito prolongado e devem ser combinados a medicamentos orais ou tópicos preventivos.

Higienize o ambiente: aspire tapetes, caminhas, frestas e lave onde o pet circula, repetindo o processo a cada 15 dias, por ao menos 3 vezes. Produtos de uso veterinário para o ambiente também podem ser aplicados quando necessário. Importante fazer isso quando o pet estiver ausente.

Mantenha a rotina de banhos: auxilia no controle, sempre com produtos adequados e indicados para pets.

Consulta veterinária: leve o pet ao médico-veterinário a cada seis meses. Nem sempre cães e gatos demonstram sintomas de imediato, mas visitas regulares ajudam a prevenir doenças. Observe sinais como coceira, perda de pelo ou irritação na pele e procure orientação profissional ao notar alterações.

Onde encontrar antipulgas:

O ideal, ao comprar remédios preventivos ou de uso recorrente, é optar por grandes e confiáveis redes, como Petz e Cobasi, ou por e-commerces reconhecidos, como Amazon e Mercado Livre, sempre verificando nos sites se o vendedor é um distribuidor oficial.