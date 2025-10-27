Calor favorece a proliferação de pulgas e aumenta o risco de zoonoses; entenda quais doenças e como podem ser transmitidas
Segundo o Ministério da Saúde, manter a prevenção contínua em pets e em casa é essencial diante do aumento de zoonoses no país
A chegada dos meses mais quentes do ano está diretamente relacionada com o aumento de condições ideais para a proliferação de parasitas como as pulgas, agentes que podem representar riscos à saúde animal e humana.
De acordo com dados do Boletim Epidemiológico de Morbimortalidade por Zoonoses no Brasil, divulgado pelo Ministério da Saúde em julho de 2025, o país registrou mais de 472 mil casos de doenças zoonóticas no período analisado, com média anual de 27,8 mil registros e taxa de incidência nacional de 13,7 casos por 100 mil habitantes, e o Norte e o Nordeste mantêm as maiores taxas absolutas de incidência.
As zoonoses, doenças transmitidas por vetores como pulgas, carrapatos e mosquitos, podem ser fatais não só para os pets, como para seus tutores. As pulgas, por exemplo, não causam somente coceira intensa e desconforto.
Elas podem provocar dermatite alérgica, anemia (nos casos de maior infestação) e até transmitir a verminose conhecida como dipilidiose, uma doença zoonótica causada pelo verme Dipylidium caninum, que também afeta seres humanos.
Dicas rápidas para tutores
- Aplique preventivos antipulgas continuamente, conforme orientação veterinária. Shampoos antipulgas ajudam a eliminar parte dos parasitas no corpo do animal, mas não têm efeito prolongado e devem ser combinados a medicamentos orais ou tópicos preventivos.
- Higienize o ambiente: aspire tapetes, caminhas, frestas e lave onde o pet circula, repetindo o processo a cada 15 dias, por ao menos 3 vezes. Produtos de uso veterinário para o ambiente também podem ser aplicados quando necessário. Importante fazer isso quando o pet estiver ausente.
- Mantenha a rotina de banhos: auxilia no controle, sempre com produtos adequados e indicados para pets.
Consulta veterinária: leve o pet ao médico-veterinário a cada seis meses. Nem sempre cães e gatos demonstram sintomas de imediato, mas visitas regulares ajudam a prevenir doenças.
- Observe sinais como coceira, perda de pelo ou irritação na pele e procure orientação profissional ao notar alterações.
Onde encontrar antipulgas:
O ideal, ao comprar remédios preventivos ou de uso recorrente, é optar por grandes e confiáveis redes, como Petz e Cobasi, ou por e-commerces reconhecidos, como Amazon e Mercado Livre, sempre verificando nos sites se o vendedor é um distribuidor oficial.