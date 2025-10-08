80% dos consumidores já usaram IA para planejar viagens, revela estudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Relatório da Booking.com revela tendências de uso e confiança dos consumidores na inteligência artificial (IA) no planejamento de viagens.

A Inteligência Artificial (IA) já virou realidade quando o assunto é turismo.

A ferramenta, que vem dominando usos e discussões nas mais diversas aplicações, aparece também em sites de agências de viagens com diversos usos.

A confiança e adesão dos brasileiros sobre IA foi mapeada no Relatório Global de Perspectivas sobre a IA da Booking.com.

O documento revela as tendências de uso e confiança dos consumidores na IA nas viagens e em suas vidas, de modo geral.

Relatório revela padrões de uso da IA para viagens

Com dados de mais de 37.000 consumidores em 33 mercados, o levantamento, revela um forte entusiasmo no Brasil: 98% dos consumidores brasileiros expressam otimismo em relação à tecnologia, e 97% dos viajantes planejam usá-la em planos futuros.

A IA está rapidamente se tornando essencial, com 80% das pessoas já a tendo utilizado em algum aspecto de viagem, segundo a Booking.com.

No planejamento, brasileiros usam assistentes de IA, por exemplo, para pesquisar destinos e a época mais adequada para visitá-los (44%), além de encontrar recomendações de restaurantes (44%).

Curiosamente, os assistentes de IA são uma fonte mais confiável para planejamento (44%) do que influenciadores (19%). Durante a viagem, os usos mais comuns são a tradução (50%) e sugestões de atividades (53%).

Um benefício valorizado por 84% dos analisados é o uso da IA para evitar impactos negativos em destinos, com 86% apreciando recomendações que ajudam a evitar locais superlotados ou períodos de pico.

No entanto, a confiança plena é limitada: apenas 12% dos consumidores brasileiros confiam totalmente na IA, e 25% acreditam que ela é impessoal. A maioria dos usuários verifica os fatos apresentados (23% sempre e 53%, de vez em quando).

Essa hesitação é clara na autonomia: somente 20% dos entrevistados se sentem confortáveis em ceder a tomada de decisões de forma independente à IA.