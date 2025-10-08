Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Do calor do deserto aos ventos das praias caribenhas. Confira dez lugares que estão em alta e prometem viagens inesquecíveis nos próximos meses.

Ainda dá tempo de viajar em 2025!

O ano se aproxima do fim, mas a lista de desejos dos viajantes se atualiza com destinos que oferecem experiências únicas, fugindo dos roteiros tradicionais.

Segundo pesquisa do site especializado Booking.com,a tendência de 2025 é que 83% dos viajantes brasileiros procurem destinos menos convencionais e lotados.

De acordo com levantamento do site, dez destinos, espalhados por diferentes continentes, estão em alta este ano e prometem aventuras memoráveis.

10 destinos que são tendência para viagens até dezembro

1. San Pedro de Atacama (Chile)

Este vilarejo no meio do Deserto do Atacama atrai turistas com sua paisagem surreal. É o lugar perfeito para observação astronômica, devido ao céu incrivelmente limpo. Os atrativos incluem os Gêiseres El Tatio (melhor vistos ao nascer do sol), o Vale da Lua com suas formações rochosas que parecem lunares, e as Lagoas Altiplânicas, lagos de altitude que refletem as montanhas nevadas.

2. João Pessoa (Brasil)

A capital paraibana, conhecida por ser a cidade onde o sol nasce primeiro nas Américas (na Ponta do Seixas), é um destino nordestino em ascensão. Seus encantos incluem praias tranquilas como Tambaú e Cabo Branco, e um centro histórico colonial bem preservado. É famosa pelo pôr do sol na Praia do Jacaré, embalado pelo Bolero de Ravel, e pela tranquilidade urbana.

3. Sanya (China)

Localizada na ilha tropical de Hainan, no Mar da China Meridional, Sanya é frequentemente chamada de "Hawaii da China". É um destino de praia em crescimento, ideal para quem busca luxo acessível e sol até o final do ano. Seus principais atrativos são as praias de areia branca, como a Yalong Bay, e o gigantesco centro de turismo cultural Nanshan, que abriga a estátua de Buda de Guanyin.

4. Trieste (Itália)

No extremo nordeste da Itália, na fronteira com a Eslovênia, Trieste é uma cidade portuária elegante, marcada pela influência austro-húngara. Ela oferece uma atmosfera única, com grandes praças voltadas para o Mar Adriático, como a Piazza Unità d'Italia. Os visitantes podem explorar o romântico Castelo de Miramare e desfrutar dos cafés históricos locais.

5. Tromsø (Noruega)

No Círculo Polar Ártico, Tromsø é um dos melhores lugares do mundo para caçar a Aurora Boreal (as "Luzes do Norte"), especialmente a partir de outubro. A cidade é vibrante e moderna, com atrações como a Catedral Ártica e o teleférico Fjellheisen, que oferece vistas deslumbrantes da cidade e dos fiordes circundantes. É ideal para uma viagem de inverno inesquecível.

6. Willemstad (Curaçao)

A capital de Curaçao é um destino caribenho famoso por sua arquitetura colorida e vibrante, que é Patrimônio Mundial da UNESCO. As casas históricas ao longo do porto de Sint Anna Bay lembram as construções holandesas. Willemstad oferece excelentes locais para mergulho e snorkel em suas águas cristalinas, além da famosa Ponte flutuante Queen Emma.

7. Tignes (França)

Com a temporada de esportes de inverno começando, Tignes é um resort de esqui moderno e de alta altitude nos Alpes franceses. A área faz parte do vasto domínio Espace Killy, com acesso a algumas das melhores pistas de esqui e snowboard do mundo. A cidade oferece experiências como esquiar no glaciar e uma vida noturna animada.

8. Naha (Japão)

Localizada na ilha de Okinawa, Naha é a capital com um clima subtropical, oferecendo uma experiência japonesa diferente das grandes metrópoles. A cultura local é única, influenciada pelo antigo Reino Ryukyu. O principal atrativo é o reconstruído Castelo Shuri (Patrimônio Mundial) e a rua principal Kokusai-d?ri, repleta de lojas e restaurantes que vendem a culinária local.

9. Villajoyosa (Espanha)

Esta charmosa cidade costeira na província de Alicante, na Espanha, é menos conhecida que Valência ou Barcelona. Villajoyosa é famosa por suas casas coloridas à beira-mar e por ser a sede da fábrica de chocolate mais antiga do país (Valor). É um destino tranquilo, ideal para desfrutar da culinária valenciana, das praias calmas e da autêntica atmosfera mediterrânea.

10. Houston (Estados Unidos)

A maior cidade do Texas é um centro de cultura, gastronomia e inovação. Houston é um destino em ascensão para quem busca atrações urbanas. É mundialmente famosa pelo Space Center Houston (NASA), um prato cheio para fãs de ciência e exploração espacial. A cidade também possui um vibrante Museum District e uma cena culinária diversificada.