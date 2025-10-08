fechar
Tábua de marés em Porto de Galinhas nesta quarta (08/10/25) indica grandes variações e correntezas intensas

Por Bruna Oliveira Publicado em 08/10/2025 às 6:30
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

Para quem planeja aproveitar o mar e as paisagens naturais de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quarta-feira, 8 de outubro de 2025, a tábua da maré prevê oscilações expressivas que podem influenciar o melhor horário para os passeios nas piscinas naturais e nas áreas de mergulho.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer será às 4h59 e o pôr do sol às 17h15.

Marés

Os registros indicam os seguintes horários e alturas:

Maré alta (preia-mar): 03h54 – 2,5 m

Maré baixa (baixa-mar): 10h10 – 0,2 m

Segunda preia-mar: 16h10 – 2,4 m

Segunda baixa-mar: 22h24 – 0,1 m

O coeficiente de maré está em torno de 108, considerado alto, o que significa grandes variações e correntezas mais intensas.

Essas condições favorecem visuais impressionantes nas piscinas naturais durante a maré baixa, mas exigem atenção redobrada de turistas e guias locais, especialmente em passeios de jangada ou mergulho.

