3 praias da Zona da Mata Norte de Pernambuco para curtir o fim de semana na tranquilidade
A Mata Norte do estado fica a cerca de 60 a 80 km da capital, o que torna essas praias ótimas opções para um bate-volta ou um fim de semana prolongado
Nem só de agito vive o litoral pernambucano. Na Zona da Mata Norte do estado, há praias menos exploradas, perfeitas para quem deseja fugir das multidões e aproveitar a natureza com mais calma e sossego.
De águas mornas a vilarejos acolhedores, esses destinos oferecem o cenário ideal para um fim de semana tranquilo, sem abrir mão da beleza do litoral nordestino.
Confira 3 praias da Zona da Mata Norte de Pernambuco para relaxar longe do estresse:
1. Praia de Ponta de Pedras (Goiana)
Localizada no município de Goiana, a Praia de Ponta de Pedras é um refúgio de tranquilidade, com mar calmo, águas claras e uma vila de pescadores acolhedora.
O ambiente é ideal para quem quer descansar à beira-mar, caminhar na areia e saborear frutos do mar frescos nas barracas locais.
A infraestrutura é simples, mas suficiente para quem busca uma experiência mais rústica e autêntica. Não deixe de ver o pôr do sol e, se puder, estique o passeio até a vizinha Praia de Catuama, ainda mais reservada.
2. Praia de Carne de Vaca (Goiana)
Também em Goiana, quase na divisa com a Paraíba, está a Praia de Carne de Vaca, uma das mais tranquilas do litoral pernambucano.
O nome curioso guarda uma vila pacata, com coqueirais, recifes e piscinas naturais que se formam na maré baixa.
É perfeita para quem quer fugir do barulho e aproveitar o mar com a família ou a dois. Leve sua cadeira, seu guarda-sol e aproveite o tempo passar devagar. Há poucas barracas, o que torna o clima ainda mais reservado.
Uma boa pedida é conversar com os moradores e experimentar peixes e crustáceos preparados ali mesmo.
3. Praia de Barra de Catuama (Goiana)
Menos conhecida do grande público, Barra de Catuama é um verdadeiro paraíso escondido.
De acesso um pouco mais limitado, é ideal para quem quer contato direto com a natureza e quase nenhuma movimentação turística. A praia tem um clima selvagem, com mata nativa, trilhas e um mar tranquilo.
É perfeita para quem deseja meditar, praticar yoga ao ar livre, caminhar sozinho ou em casal, e ouvir apenas o som das ondas. Leve lanche e água, pois a estrutura é praticamente inexistente — o que garante o sossego total.