5 destinos aconchegantes para quem quer fugir das praias no verão

Da serra gaúcha às montanhas de Minas Gerais, descubra cinco refúgios charmosos e de clima ameno para um verão longe das areias e multidões.

O verão no Brasil é, para muitos, sinônimo de praias lotadas, calor intenso e trânsito caótico.

Mas para quem busca um refúgio de temperaturas mais amenas e uma experiência de viagem mais tranquila e intimista, o interior do país guarda verdadeiros tesouros.

Estas cinco cidades oferecem um verão completamente diferente, com o aconchego das montanhas, a riqueza da história e a tranquilidade da natureza.

Verão sem praia: 5 destinos aconchegantes

1. Campos do Jordão (SP)

Apelidada de "Suíça Brasileira", Campos do Jordão é a escolha clássica para quem quer fugir do calor. Localizada a mais de 1.600 metros de altitude, a cidade oferece um clima de montanha agradável o ano todo. No verão, as temperaturas são amenas e a paisagem se enche de verde. O charme de suas construções em estilo europeu, os restaurantes aconchegantes e a tranquilidade das trilhas em meio à natureza fazem de Campos um destino perfeito para o descanso.

2. Gramado (RS)

Gramado é um destino que atrai visitantes o ano inteiro, mas sua atmosfera acolhedora se torna ainda mais especial no verão.

Com ares de cidade europeia, a capital da Serra Gaúcha oferece jardins bem cuidados, lagos serenos e uma arquitetura que remete à sua herança alemã e italiana. O clima ameno e as atrações como o Lago Negro e os parques temáticos proporcionam um roteiro relaxante e longe do calor do litoral.

4. Visconde de Mauá (RJ)

Situada e os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, a região de Visconde de Mauá é um paraíso para os amantes de natureza e sossego. Com cachoeiras de águas geladas e trilhas ecológicas, o local oferece um verão com ar puro e paisagens deslumbrantes. As pousadas rústicas e o clima de vilarejo boêmio proporcionam o ambiente perfeito para quem quer se desconectar.

5. Petrópolis (RJ)

Conhecida como a "Cidade Imperial", Petrópolis, na serra fluminense, era o refúgio da realeza brasileira no verão, e por um bom motivo. Sua altitude garante um clima mais fresco do que o da capital. A cidade oferece um roteiro cultural único, com o Palácio de Cristal e o Museu Imperial, e suas paisagens montanhosas são ideais para passeios tranquilos.