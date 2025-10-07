Taylor Swift abre o jogo sobre críticas a novo álbum: "Sei o que fiz"
Diante das críticas recebidas pelo disco "The Life of a Showgirl", Taylor Swift falou pela primeira vez sobre a recepção polarizada do projeto.
Taylor Swift está de volta: e dividindo opiniões!
"The Life of a Showgirl", novo álbum da artista, vem quebrando recorde atrás de recorde quando o assunto são vendas e reproduções nas plataformas digitais.
Porém, o décimo segundo disco da carreira de Taylor vem dividindo opiniões entre público e crítica. Várias resenhas e posts online criticam a produção e a composição das músicas.
Pela primeira vez desde o lançamento do projeto, no dia 3 de outubro, a estrela falou sobre o que tem achado das críticas.
Taylor Swift fala sobre críticas de The Life of a Showgirl
Em entrevista ao programa de rádio da Apple Music The Zane Lowe Show, Taylor Swift foi direta ao abordar a crítica ao novo trabalho.
Para a artista, será que engajamento negativo também é válido?
"A regra do show business é que se for a primeira semana do lançamento do meu álbum e você disser meu nome ou o título do meu álbum, você estará ajudando", afirmou.
Taylor não criticou os detratores de "The Life of a Showgirl", reforçando o direito à formação de opiniões diversas sobre seu trabalho.
"Tenho muito respeito pelas opiniões subjetivas das pessoas sobre a arte. Eu não sou a polícia da arte. E tipo… todos podem se sentir exatamente como querem”, rebateu a cantora.
"Qual nosso objetivo como artistas se não ser um espelho? Muitas vezes um álbum é realmente uma maneira de olhar para si mesmo, certo?”, disse ainda.
Mesmo diante das críticas ao disco, Taylor Swift defende o trabalho que entregou.
"Eu levo muito em conta o legado quando faço minha música. Sei o que fiz. Sei que adoro isso, e sei que, no que diz respeito ao tema da showgirl, tudo isso faz parte", revela.
No Metacritic, um dos agregadores de críticas mais importantes na música e no cinema, "The Life of a Showgirl" acumula média 69 de um total de 100, o que indica uma recepção de razoavelmente positiva a mista da imprensa.
O número é menor que o de álbuns anteriores de Taylor, como "The Tortured Poets Department" (2024), com 76/100, e "folklore" (2020), com 88/100.