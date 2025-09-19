Taylor Swift anuncia filme especial para lançamento de novo álbum
Produção chega aos cinemas em outubro e trará clipe inédito, bastidores e detalhes do disco The Life of a Showgirl. Saiba mais detalhes
Taylor Swift vai transformar o lançamento de seu novo álbum, The Life of a Showgirl, em um evento de cinema.
A cantora anunciou nesta sexta-feira (19) o filme Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, com 89 minutos de duração, que funcionará como uma grande festa de estreia para o disco.
Uma das principais atrações será a exibição do clipe inédito da faixa The Fate of Ophelia, além de cenas exclusivas que mostram o processo de criação da música. Segundo Taylor, o longa também trará explicações sobre as inspirações por trás das composições e novos lyric videos do álbum.
A exibição será limitada, acontecendo entre os dias 3 e 5 de outubro. A rede Cinépolis confirmou que vai promover sessões no Brasil, mas ainda sem divulgar maiores detalhes.
O álbum The Life of a Showgirl será lançado oficialmente em 3 de outubro, com 12 faixas inéditas e uma colaboração especial com Sabrina Carpenter na música que dá nome ao projeto.