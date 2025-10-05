Quem foi Elizabeth Taylor? Saiba tudo sobre atriz citada em música de Taylor Swift
"The Life of a Showgirl", de Taylor Swift, continua dando o que falar! Entenda quem é a atriz Elizabeth Taylor, tema de uma das canções do disco.
O que Elizabeth Taylor tem a ver com Taylor Swift?
A atriz que brilhou no século XX em Hollywood dá o nome a uma das faixas do novo álbum da cantora norte-americana, "The Life of a Showgirl", lançado esta semana.
Com o disco quebrando recorde atrás de recorde, muitos internautas estão curiosos para saber mais sobre as figuras citadas no álbum de Taylor.
Quem foi Elizabeth Taylor, ícone de Hollywood?
Elizabeth Taylor é reconhecida como uma das figuras mais proeminentes do cinema clássico, representando o drama e o glamour da Era de Ouro de Hollywood. Também é lembrada até hoje pela coloração única dos seus olhos violeta.
Sua carreira começou cedo, aos dez anos, em 1942. Ao longo de sua vida, a atriz construiu um currículo cinematográfico impressionante, incluindo obras notáveis como "Gata em Teto de Zinco Quente" e o épico "Cleópatra" de 1963, na época o filme mais caro já produzido em Hollywood.
Seu talento foi premiado com dois Oscars de Melhor Atriz, por "Quem Tem Medo de Virginia Woolf?" e "Disque Butterfield 8".
O trabalho em "Cleópatra" foi um marco não só artístico, mas financeiro, pois Taylor se tornou a primeira a receber um cachê superior a um milhão de dólares por um único filme. Com essa remuneração, ela pôde investir em seu grande apreço por joias e roupas exclusivas.
A vida pessoal de Elizabeth, desenvolvida sob os holofotes, era tão famosa quanto sua carreira. Ela foi casada oito vezes com sete homens diferentes, o que gerou várias polêmicas na época.
O relacionamento mais famoso e midiático da estrela foi com o ator Richard Burton, com quem ela se casou em duas ocasiões, e com quem foi alvo de intensa cobertura e perseguição da mídia.
Elizabeth faleceu em 2011, aos 79 anos, por conta de insuficiência cardíaca.
Como Elizabeth Taylor é citada no álbum de Taylor Swift?
Na música "Elizabeth Taylor", Taylor Swift traça paralelos entre a exposição midiática de ambas, notando que, assim como Elizabeth, ela almeja a estabilidade no amor, e não apenas o glamour do dinheiro e da fama.
A cantora compara seus próprios romances amplamente cobertos pela imprensa com os oito casamentos de Elizabeth. Trechos da canção mencionam os diamantes, as manchetes e os grandes amores da vida da atriz.