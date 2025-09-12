Taylor Swift deve depor no processo movido por Blake Lively contra Justin Baldoni

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantora deve depor no processo de Blake Lively contra Justin Baldoni, gerando nova reviravolta no caso e atenção da mídia internacional

Clique aqui e escute a matéria

A artista pop Taylor Swift, 35 anos, concordou em prestar depoimento no processo que Blake Lively, 38, move contra Justin Baldoni, 41.

A decisão foi registrada em documentos judiciais apresentados pela equipe do ator e pode envolver questionamentos sobre conversas que a cantora teve com Lively a respeito das condições de filmagem do filme É Assim Que Acaba.

Segundo informações da Variety, a defesa de Baldoni conseguiu autorização judicial para acessar mensagens trocadas entre Lively e Swift. Anteriormente, a equipe da atriz tentou, sem sucesso, excluir a compositora do processo.

Entenda o caso

Blake Lively acusa Baldoni, diretor e co-estrela do filme, de assédio sexual e retaliação. Segundo a atriz, Baldoni e produtores teriam organizado uma campanha de difamação online para puni-la por suas reclamações. O julgamento está marcado para ocorrer entre março e junho na corte federal de Nova York.

Até o momento, Lively já prestou depoimento, mas ainda faltam os depoimentos de Justin Baldoni e dos réus Steven Sarowitz e Jamey Heath.

A equipe de Lively solicitou a extensão do prazo para os depoimentos, passando de 30 de setembro para 10 de outubro, alegando atrasos na entrega de documentos por parte da defesa de Baldoni.

Por outro lado, os advogados do ator argumentaram que a extensão se limita ao agendamento do depoimento de Taylor Swift, que não poderia comparecer antes de 20 de outubro devido a compromissos profissionais.

O pedido da defesa de Baldoni visa exclusivamente “acomodar a testemunha terceirizada Taylor Swift, que concordou em depor, mas não pode fazê-lo antes de 20 de outubro de 2025”. A equipe de Lively contestou, afirmando que o ator não tomou providências para agendar o depoimento da cantora anteriormente e questionou a relevância de seu testemunho para o caso.

Polêmica e estratégia midiática

A defesa de Blake Lively ainda acusa Baldoni de envolver repetidamente Taylor Swift no processo como forma de gerar repercussão na mídia. Bryan Freedman, advogado do diretor, alegou ter ouvido que a atriz teria pressionado a cantora a emitir uma declaração de apoio e deletar mensagens trocadas, informação que posteriormente foi retirada do registro judicial.

Anteriormente, a defesa de Baldoni havia solicitado formalmente comunicações de Swift, mas a intimação foi revogada posteriormente.