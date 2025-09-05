Taylor Swift está no Brasil para jogo da NFL; saiba tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Taylor Swift voltou às terras brasileiras! Retornando após a The Eras Tour, a cantora acompanha o noivo Travis Kelce em partida de Chargers e Chiefs.

Clique aqui e escute a matéria

Taylor Swift está de volta ao Brasil muito antes do que os fãs esperavam!

A estrela pop norte-americana teve presença confirmada pela Globo na segunda edição do NFL São Paulo Game, que acontece na capital paulista, na noite desta sexta-feira (05/09).

Ela vem ao país acompanhando seu noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce. O jogo será entre o Los Angeles Chargers e o Kansas City Chiefs, time defendido por Kelce.

A partida marca a estreia dos dois times na temporada norte-americana e está marcada para 21h, horário de Brasília, na Neo Química Arena.

Taylor Swift participa da NFL São Paulo

A presença de Taylor Swift na Neo Química Arena foi confirmada oficialmente pela transmissão do GE TV.

Segundo as fontes do canal, ela estará em um dos camarotes privados do estádio, com um esquema de segurança reforçado.

No último dia 26 de agosto, a cantora anunciou oficialmente seu noivado com Travis Kelce, dias após participar do podcast New Heights, de Travis e Jason Kelce.

O jogo marca o retorno de Taylor ao Brasil desde a passagem de sua "The Eras Tour" por São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), em novembro de 2023.





Quem vai cantar no jogo da NFL?

A cantora sertaneja Ana Castela cantará o hino antes do jogo. Já o shoew do intervalo será comandado pela colombiana Karol G.

Onde assistir o jogo da NFL no Brasil ao vivo?



A partida entre Chargers e Chiefs será transmitida ao vivo no Youtube (GE TV e Cazé TV), TV por assinatura (SporTV E ESPN), streaming (Disney+) e app (NFL Game Pass).