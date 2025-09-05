fechar
Taylor Swift está no Brasil para jogo da NFL; saiba tudo

Taylor Swift voltou às terras brasileiras! Retornando após a The Eras Tour, a cantora acompanha o noivo Travis Kelce em partida de Chargers e Chiefs.

Por Thallys Menezes Publicado em 05/09/2025 às 19:20
Taylor Swift
Taylor Swift - Divulgação

Taylor Swift está de volta ao Brasil muito antes do que os fãs esperavam!

A estrela pop norte-americana teve presença confirmada pela Globo na segunda edição do NFL São Paulo Game, que acontece na capital paulista, na noite desta sexta-feira (05/09).

Ela vem ao país acompanhando seu noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce. O jogo será entre o Los Angeles Chargers e o Kansas City Chiefs, time defendido por Kelce.

A partida marca a estreia dos dois times na temporada norte-americana e está marcada para 21h, horário de Brasília, na Neo Química Arena.

Taylor Swift participa da NFL São Paulo

A presença de Taylor Swift na Neo Química Arena foi confirmada oficialmente pela transmissão do GE TV. 

Segundo as fontes do canal, ela estará em um dos camarotes privados do estádio, com um esquema de segurança reforçado.

No último dia 26 de agosto, a cantora anunciou oficialmente seu noivado com Travis Kelce, dias após participar do podcast New Heights, de Travis e Jason Kelce.

O jogo marca o retorno de Taylor ao Brasil desde a passagem de sua "The Eras Tour" por São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), em novembro de 2023.


Quem vai cantar no jogo da NFL?

A cantora sertaneja Ana Castela cantará o hino antes do jogo. Já o shoew do intervalo será comandado pela colombiana Karol G.

Onde assistir o jogo da NFL no Brasil ao vivo?

A partida entre Chargers e Chiefs será transmitida ao vivo no Youtube (GE TV e Cazé TV), TV por assinatura (SporTV E ESPN), streaming (Disney+) e app (NFL Game Pass).

