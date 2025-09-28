Tom Holland se pronuncia após sofrer acidente na gravação de "Homem-Aranha: Um Novo Dia"
Ator machucou a cabeça durante as filmagens do filme. Ele ficou afastado das gravações durante um tempo para poder se recuperar. Saiba o que ele disse
Tom Holland se pronunciou pela primeira vez após sofrer um acidente durante as gravações de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”.
O ator machucou a cabeça no set do novo filme. De acordo com o The Hollywood Reporter, o ferimento foi descrito por fontes como uma “concussão leve”.
Tom Holland ficou afastado das filmagens durante alguns dias para que pudesse se recuperar.
Ele se pronunciou sobre seu estado de saúde em um post no Instagram nesse sábado (27), quando compartilhou um vídeo celebrando um evento da The Brothers Trust, instituição de caridade fundada por Tom e os irmãos.
O intérprete do Homem Aranha foi ao evento após sofrer o acidente e teve que ir embora mais cedo por ter se sentido mal.
“Desculpem por ter que sair mais cedo, mas já estou me sentindo melhor e em recuperação. Um enorme agradecimento ao meu pai por assumir depois que eu saí. A apresentação ficou consideravelmente mais engraçada”, escreveu ele.
“Homem-Aranha: Um Novo Dia” está previsto para estrear no dia 31 de julho de 2026 nos cinemas.