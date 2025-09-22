Tom Holland sofre acidente durante filmagens de ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’
Ator teria tido uma concussão ao bater a cabeça. Filmagens foram pausadas e Tom Holland ficará um tempo afastado para poder se recuperar. Saiba mais!
Tom Holland sofreu um acidente durante as filmagens do filme ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ na última sexta-feira (19), de acordo com a Variety.
Segundo o The Sun, o ator bateu a cabeça e teve uma leve concussão. As filmagens do longa foram pausadas.
O pai do ator, Dominic Holland disse ao The Sun que Tom ficará afastado das gravações “por um tempo” para que possa se recuperar.
O The Sun informou também que a Sony, produtora responsável pelo filme, deve se reunir nesta segunda-feira (22) para definir os próximos passos.
As filmagens de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" começaram em Glasgow, na Escócia, em agosto.
O filme está previsto para estrear no dia 31 de julho de 2026 nos cinemas.