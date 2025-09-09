Viih Tube fala sobre decepção com botox aos 25 anos: "Coisa esquisita"
Influenciadora e ex-BBB revelou nas redes sociais que tem tido dificuldade para mexer a testa e não teria gostado do resultado do procedimento
Clique aqui e escute a matéria
Viih Tube desabafou, nesta terça-feira (9), sobre ter colocado botox no rosto aos 25 anos.
A influenciadora e ex-BBB revelou, através de um post nas redes sociais, que não gostou do resultado e que tem tido dificuldade para mexer a testa.
“Deixa eu falar um negócio sério com vocês, por que gostam de fazer botox, primeira vez que eu fiz, eu não consigo ter expressão, vou tentar”, declarou a jovem nos stories do perfil do Instagram.
“A testa não faz. Gostei de botox não, coisa esquisita, não mexe”, completou.
Viih Tube está nas Ilhas Maldivas com o marido, Eliezer, e um casal de amigos.
Ela passou por alguns procedimentos estéticos como abdominoplastia, lipoaspiração nas costas e braços, correção de diástase e hérnia umbilical, e redução das mamas.