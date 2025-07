Viih Tube mostra antes e depois do corpo após perder 15kg

Eu nem sabia se postava esse vídeo, mas me desestimularam tanto no começo do processo com "mas nem to vendo diferença", "mudou de água pra water", "com certeza é monjauro". Enquanto eu fazia muita dieta e muito treino pra comer atrás de um prejuízo que sei que foi falta de cuidado no pós parto. Enfim! Nunca desestimule alguém, nunca fale que não vai dar certo, mesmo que pareça um longo caminho. Se não for usar sua boca pra apoiar, então fique quieto! (Como escrevi no vídeo, o último take com a cinta já é pós a cirurgia que fiz depois de emagrecer os 15kg, eu não teria chegado nesse resultado sem a retirada de pele).