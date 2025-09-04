Após atitude de Mioto, Ana Castela reage e coloca ponto final na relação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ana Castela toma decisão definitiva sobre Gustavo Mioto após rumores de affair com Zé Felipe e confirma que a relação chegou ao fim

Ana Castela deu o troco e deixou de seguir Gustavo Mioto nas redes sociais, um mês após ter recebido o unfollow do cantor.

O gesto reforça a ideia de que o relacionamento, marcado por idas e vindas, chegou ao fim de vez, em meio aos rumores de um possível affair da boiadeira com Zé Felipe.

Em agosto, Mioto já havia falado publicamente sobre o término, deixando no ar que os boatos envolvendo Ana e Zé Felipe poderiam ter fundamento.

"A história virou e está bem na cara. Então acho que é por isso. Eu acho que é um assunto bem encerrado, está bem claro", declarou o sertanejo em entrevista ao portal LeoDias.

Segundo informações de Lucas Pasin, no quadro Ministério da Fofoca do canal Metrópoles no YouTube, Ana e Mioto ainda tentavam se reaproximar, mas a entrada de Zé Felipe teria atrapalhado essa possível reconciliação.