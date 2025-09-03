fechar
Zé Felipe levanta rumores de romance após pousar em Londrina, cidade de Ana Castela

Cantor sertanejo tem feito viagens frequentes para Londrina e movimenta especulações sobre possível relacionamento com a Boiadeira.

Por Bianca Tavares Publicado em 03/09/2025 às 9:09 | Atualizado em 03/09/2025 às 9:18
Imagem de Zé Felipe e Ana Castela
Imagem de Zé Felipe e Ana Castela - Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe voltou a ser assunto nas redes sociais depois que fãs rastrearam os voos de seu jatinho particular.

O artista, recém-separado, tem feito viagens recorrentes a Londrina, no Paraná, cidade onde mora a também cantora Ana Castela, o que aumentou ainda mais os rumores de um romance entre os dois.

No último domingo (31), a aeronave pousou em Londrina e retornou à cidade novamente na terça-feira (2). Apesar de ter passado por outros destinos, a frequência no mesmo local chamou a atenção do público. Para apimentar ainda mais as especulações, Zé Felipe apareceu em registros com amigos próximos da cantora, e ela mesma comentou em uma das fotos.

A conexão entre os dois artistas, no entanto, não é novidade. Em meses anteriores, eles já haviam dividido o palco em apresentações e chegaram a viajar juntos, sendo flagrados embarcando no mesmo jatinho.

Outro detalhe que chamou a atenção dos fãs foi a movimentação nas redes sociais: as mães de Zé Felipe e Ana Castela passaram a se seguir, gesto interpretado como um sinal de aproximação. Apesar disso, nenhum dos dois confirmou qualquer envolvimento até o momento.

