Virginia Fonseca recebe novo buquê misterioso após viagem com Vini Jr

Virginia Fonseca compartilhou foto de um buquê de rosas recebido por ela. Sem identificar o remetente, o post levanta especulações sobre Vini Jr

Virginia Fonseca ganhou mais um presente curioso!

Voltando ao Brasil após viagem com amigos à Espanha, a influenciadora compartilhou nesta quinta-feira (04/09) com os seguidores um clique ao lado de um grande buquê de rosas.

Virginia não confirmou quem mandou o presente romântico, permitindo que as especulações corram soltas.

Vini Jr. entregou buquê a Virginia Fonseca?

Ainda em Madri, Virginia postou uma foto ao lado do buquê dentro de seu jatinho. "Já falei que amo receber flores hoje?!", escreveu na legenda.

Desde sua separação de Zé Felipe, no fim de maio, a apresentadora do "Sabadou" já recebeu três buquês diferentes.

O presente vem logo após a revelação, feita pelo portal Léo Dias, de que Virginia teria ido a um passeio de lancha com amigos e Vini Jr, apontado como novo affair dela.

O site afirma ainda que Virginia e Vinícius teriam jantado juntos em clima romântico durante a estadia dela na Espanha. Nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre os rumores.

Recentemente, a influencer falou nas redes sociais sobre sua viagem à Espanha.

"Indo embora muito feliz!!! Amei essa viagem e confesso que estava precisando de momentos assim com meus amigos!!! Foram três dias de muitas risadas, fofocas e momentos inesquecíveis com pessoas especiais. Agora bora voltar para casa porque esse mês tem muita coisa para acontecer", pontuou.







