Zé Felipe posta story suspeito após flagra de Virginia e Vini Jr: "Eu era tão feliz"

Virginia e Vini Jr voltaram a ser alvo de rumores de affair nesta quarta-feira (03/09). No mesmo dia, Zé Felipe fez postagem misteriosa no Instagram.

Por Thallys Menezes Publicado em 03/09/2025 às 20:58 | Atualizado em 03/09/2025 às 21:00
Zé Felipe, Virginia Fonseca e Vini Jr
Zé Felipe, Virginia Fonseca e Vini Jr - Reprodução/Instagram

Zé Felipe chamou atenção nas redes sociais ao publicar um story sugestivo nesta quarta-feira (03/09).

O tom melancólico da postagem gerou repercussão imediata por coincidir com rumores envolvendo sua ex, Virginia Fonseca.

Zé Felipe faz post curioso em meio a boatos de Virginia

Em seu Instagram, o filho de Leonardo compartilhou nos stories um trecho da faixa "Se Eu Não Tivesse Ido", de seu novo álbum, cuja letra fala de saudade e arrependimento.

"O frio do meu corpo pergunta por ti e não sei onde estás, se não tivesse ido eu era tão feliz", diz a canção.

Enquanto a música aborda a dor da ausência e o desejo de reencontro, notícias recentes apontam que Virginia estaria vivendo um possível affair com o jogador Vini Jr.

Os dois foram vistos deixando juntos um iate de luxo em Marbella, na Espanha, ao lado de amigos, segundo o portal Léo Dias.

Virginia, que curte férias na Europa desde o início da semana, foi flagrada em clima descontraído, enquanto o atacante tentou manter discrição cercado por seguranças.

A aparição, no entanto, não passou despercebida e reforçou as especulações sobre a vida amorosa da influenciadora.

