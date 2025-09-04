fechar
Justin Bieber lança novo álbum, Swag II, nesta sexta-feira (05/09)

"Swag II" é o novo álbum de Justin Bieber! O cantor canadense anunciou o novo lançamento para a meia-noite desta sexta-feira (05/09).

Por Thallys Menezes Publicado em 04/09/2025 às 22:26
Justin Bieber, Hailey Bieber e Jack Blues
Justin Bieber, Hailey Bieber e Jack Blues - Divulgação

Justin Bieber está de volta!

Menos de dois meses após seu último álbum, "Swag", o cantor canadense anunciou o lançamento de mais um disco, "Swag II", para esta sexta-feira (05/09).

O anúncio foi feito por meio de outdoors promocionais espalhados por diversas cidades do planeta, ostentando o nome e a identidade visual rosa do disco.

Fotos promocionais do disco contam com Justin ao lado de sua esposa, Hailey Bieber, e Jack Blues, filho do casal.

"Swag II" será o oitavo álbum da carreira de Justin Bieber, que debutou em 2009 com o EP "My World", com hits como "One Time" e "Love Me". 

Álbum mais recente da carreira de Bieber, "Swag" foi lançado em 11 de julho, também com um curto aviso prévio por parte do cantor. 

O disco foi promovido por meio de faixas como "Daises" e "Yukon", além de contar com parcerias com artistas como Sexyy Red, Gunna e Dijon.

Em suas redes sociais, Justin Bieber também compartilhou memes envolvendo a capa do álbum, como parte da promoção da obra.

Para acompanhar o álbum, Bieber também lança uma nova coleção cor de rosa de sua marca de roupas streetwer SKYLRK.

"Swag II" será lançado à meia-noite desta sexta-feira (05/09).


