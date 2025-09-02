fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Gustavo Mioto revela que será tio e mostra camisa inusitada

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 02/09/2025 às 23:43
Gustavo Mioto revela que será tio e mostra camisa inusitada
Gustavo Mioto revela que será tio e mostra camisa inusitada - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Gustavo Mioto, cantor, na última segunda-feira (1), revelou aos seguidores que será tio! O artista postou uma série de selfies no elevador com uma camisa com o significado que a palavra tem no dicionário.

“Dia de chá revelação, e só eu sei o resultado, tô indo contar pra minha família o que vem aí! Tô feliz. Cumprirei com os meus deveres de estragar a criança da minha irmã dando tudo que ela quiser na hora que ela quiser pra irritar minha irmã. MiotoTerapia desde criança”, disse.

LEIA AGORA: João Guilherme e Bruna Marquezine são flagrados juntos em momento fofo no Rio

Por falar em Gustavo Mioto, o cantor se envolveu com uma polêmica com os fãs, ao solicitar que o uso de celulares fosse limitado em sua nova turnê, Inconfundível. “O que eu fiz foi um pedido para que não filmassem momentos do show. Não está proibido o uso, o celular vai ficar com você. Eu só pedi para não gravar momentos inéditos do show”, começou.

“É como se fosse um segredinho nosso: ‘Você pode não contar o que aconteceu aqui, para eu depois contar para o amiguinho e ele ter uma reação ainda mais especial?’. Eu queria que, em todos os shows, o público tivesse esses momentos especiais, porque essa turnê é muito especial para mim”, concluiu.

Gustavo Mioto. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Gustavo Mioto revela que será tio e mostra camisa inusitada foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Gustavo Mioto fala sobre suposto affair de Ana Castela e Zé Felipe
Ana Castela

Gustavo Mioto fala sobre suposto affair de Ana Castela e Zé Felipe
LEXA E GUIMÊ VOLTARAM? Saiba como ficou o casamento após BBB
LEXA

LEXA E GUIMÊ VOLTARAM? Saiba como ficou o casamento após BBB

Compartilhe

Tags