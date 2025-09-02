Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gustavo Mioto, cantor, na última segunda-feira (1), revelou aos seguidores que será tio! O artista postou uma série de selfies no elevador com uma camisa com o significado que a palavra tem no dicionário.

“Dia de chá revelação, e só eu sei o resultado, tô indo contar pra minha família o que vem aí! Tô feliz. Cumprirei com os meus deveres de estragar a criança da minha irmã dando tudo que ela quiser na hora que ela quiser pra irritar minha irmã. MiotoTerapia desde criança”, disse.

Por falar em Gustavo Mioto, o cantor se envolveu com uma polêmica com os fãs, ao solicitar que o uso de celulares fosse limitado em sua nova turnê, Inconfundível. “O que eu fiz foi um pedido para que não filmassem momentos do show. Não está proibido o uso, o celular vai ficar com você. Eu só pedi para não gravar momentos inéditos do show”, começou.

“É como se fosse um segredinho nosso: ‘Você pode não contar o que aconteceu aqui, para eu depois contar para o amiguinho e ele ter uma reação ainda mais especial?’. Eu queria que, em todos os shows, o público tivesse esses momentos especiais, porque essa turnê é muito especial para mim”, concluiu.

Gustavo Mioto. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Gustavo Mioto revela que será tio e mostra camisa inusitada foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.