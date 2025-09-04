Lázaro Ramos se torna membro votante do Emmy

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lázaro Ramos é aceito como membro da Academia do Emmy Internacional e poderá votar nas produções que concorrem à premiação mundial

O ator e escritor Lázaro Ramos, 46, foi aceito como membro da Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas, responsável pelo Emmy Internacional, prêmio que celebra produções televisivas realizadas fora dos Estados Unidos.

A novidade foi divulgada pelo próprio artista baiano nas redes sociais na segunda-feira (1). No anúncio, ele contou que também passará a integrar o grupo de votantes da prestigiada premiação.

A ligação de Lázaro com o Emmy não é de hoje. Em 2006, ele foi indicado ao prêmio pela atuação como Foguinho, na novela Cobras & Lagartos. Já em 2013, fez parte do elenco de Lado a Lado, vencedora do Emmy de Melhor Telenovela.

No vídeo compartilhado, Lázaro exibiu os símbolos da nova posição - o cartão de membro, um broche e a carta de boas-vindas da Academia. Ele também afirmou que pretende acompanhar ainda mais de perto séries e filmes, pedindo aos seguidores indicações para analisar.

“Vocês vão me ajudar a ficar ligado nas boas novidades de filmes e de séries para eu votar direitinho. Beleza? E de repente até votar em umas séries brazucas, em filmes brazucas, quem sabe”, comentou.

Mais que um reconhecimento individual, a entrada de Lázaro Ramos na Academia pode ampliar a visibilidade do audiovisual brasileiro. A instituição, no entanto, ainda não informou em quais categorias o ator atuará como votante, nem quando sua participação será iniciada oficialmente.