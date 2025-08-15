Wagner Moura e Lázaro Ramos atuam em cinebiografia juntos
Atores baianos vão contracenar em filme que contará a história de uma figura histórica marcante, ainda mantida em sigilo. Saiba o que se sabe
Os atores baianos Lázaro Ramos e Wagner Moura vão contracenar em um novo projeto para o cinema. A parceria foi revelada por Lázaro durante sua participação no podcast Angu de Grilo, gravado na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelo), em Salvador.
Sem entrar em muitos detalhes, Lázaro adiantou apenas que se trata de uma cinebiografia sobre uma personalidade histórica relevante. Ainda não há previsão para o início das filmagens ou para o lançamento.
Wagner Moura, que recentemente recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes 2025 por O Agente Secreto, também planeja retornar ao teatro em breve, com uma adaptação da peça Um Inimigo do Povo, do dramaturgo Henrik Ibsen.
Vale lembrar que os dois já trabalharam juntos em filmes como:
- Sabor da Paixão (2000)
- As Três Marias (2002)
- Carandiru (2003)
- O Homem do Ano (2003)
- Nina (2004)
- Cidade Baixa (2005)
- A Máquina (2006) (fez parte da trajetória teatral e teve adaptações cinematográficas)
- Saneamento Básico, O Filme (2007)
- Ó Paí, Ó (2007)