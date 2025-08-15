Wagner Moura e Lázaro Ramos atuam em cinebiografia juntos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atores baianos vão contracenar em filme que contará a história de uma figura histórica marcante, ainda mantida em sigilo. Saiba o que se sabe

Clique aqui e escute a matéria

Os atores baianos Lázaro Ramos e Wagner Moura vão contracenar em um novo projeto para o cinema. A parceria foi revelada por Lázaro durante sua participação no podcast Angu de Grilo, gravado na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelo), em Salvador.

Sem entrar em muitos detalhes, Lázaro adiantou apenas que se trata de uma cinebiografia sobre uma personalidade histórica relevante. Ainda não há previsão para o início das filmagens ou para o lançamento.

Wagner Moura, que recentemente recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes 2025 por O Agente Secreto, também planeja retornar ao teatro em breve, com uma adaptação da peça Um Inimigo do Povo, do dramaturgo Henrik Ibsen.

Vale lembrar que os dois já trabalharam juntos em filmes como: