Estreia de 'O Agente Secreto': primeira sessão nacional confirmada no Recife

Estrelado por Wagner Moura, filme de Kleber Mendonça Filho estreia nos cinemas brasileiros com primeiras sessões no Recife. Saiba mais

É oficial: a primeira exibição nacional de O Agente Secreto será no Recife. O longa de Kleber Mendonça Filho chega aos cinemas no dia 10 de setembro com sessões no Cinema Teatro do Parque e no Cinema São Luiz.

A sessão do Cinema Teatro do Parque será às 19h. Já a do Cinema São Luiz será às 19h40. As informações foram divulgadas nas redes sociais da Vitrine Filmes e dos cinemas.

O longa protagonizado por Wagner Moura tem produção de Emilie Lesclaux e Maria Fernanda Candido, Tânia Maria, Robério Diógenes, Carlos Francisco, Isabel Zuaa e Laura Lufési no elenco.

Pré-venda

A pré-venda de ingressos será aberta na segunda-feira (4), exclusivamente online. No Cinema Teatro do Parque pelo site e aplicativo da Sympla e no Cinema São Luiz pelo site e aplicativo da Ticket Simples.

O Agente Secreto

O drama de suspense é ambientado no Recife em 1977, durante a Ditadura Militar. O professor Marcelo foge de São Paulo para recomeçar a vida, mas sua tentativa de refúgio é frustrada. Seu passado vem à tona e ele se vê perseguido e espionado pelos próprios vizinhos, revelando a abrangência da opressão do regime.