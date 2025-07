'O Agente Secreto' ganha data de primeira exibição no Brasil; confira quando será estreia

Clique aqui e escute a matéria

As primeiras exibições de "O Agente Secreto" no Brasil já têm data e local: no dia 10 de setembro nas salas de rua do Cinema São Luiz, restaurado em 2024, e Cineteatro do Parque, restaurado em 2020. As vendas começam no dia 4 de agosto, no Sympla.

As sessões contarão com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho, da produtora Emilie Lesclaux, e de grande parte do elenco, como Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Tânia Maria, Robério Diógenes, Carlos Francisco, Isabel Zuaa e Laura Lufési.

Cinema São Luiz, no Recife - Eduardo Cunha/Secult-PE/Fundarpe PROGRAMAÇÃO Lançamento de bcubico no Cineteatro do Teatro apresentará videoinstalação - ANDREA REGO BARROS/PCR

Quando será a estreia nas salas comerciais?

Essas são as primeiras de uma série de sessões especiais do filme, que ocorrem antes de sua estreia no circuito comercial, no dia 6 de novembro.

O longa também já tem estreia confirmada em 94 países das Américas do Norte e Latina, Europa, Ásia e Oceania, de acordo com a MK2, responsável pela comercialização dos direitos de exibição do filme internacionalmente.

Entre os territórios já confirmados estão alguns dos maiores mercados cinematográficos do mundo, como China, Estados Unidos, México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.

Em sua trajetória internacional, "O Agente Secreto" acaba de ser anunciado como parte da seção “Special Presentations” do Festival de Toronto, onde faz sua première canadense em setembro.

Nesta semana, o longa esgotou todas as sessões de pré-estreia em Portugal, após passar também pelo Festival de Cinema New Horizons, em Wroclaw, na Polônia; Festival de Cinema de Sydney, na Austrália; e pelos festivais franceses Cinéma Paradiso Louvre – onde foi exibido gratuitamente e ao ar livre nos jardins do Museu do Louvre – e Cannes, onde fez sua estreia mundial.

Filme chega ao Brasil premiado no exterior

Director Kleber Mendonca Filho poses with his award for best director for the film 'The Secret Agent' as well as the best actor award received on behalf of Wagner Moura at the awards ceremony photo call at the 78th international film festival, Cannes, southern France, Saturday, May 24, 2025. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) - Scott A Garfitt

"O Agente Secreto" marcou feitos históricos na premiação de Cannes em 2025.

Kleber Mendonça Filho o prêmio de Melhor Direção, tornando-o o segundo brasileiro a conquistar essa distinção em Cannes - o primeiro foi o também nordestino Glauber Rocha, há 56 anos.

Já Wagner Moura se tornou o primeiro ator brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Ator no festival.

Além disso, o longa conquistou outros dois prêmios importantes: o FIPRESCI, concedido pela Federação Internacional de Críticos de Cinema, e o "Art et Essai", oferecido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema de Arte e Ensaio).

