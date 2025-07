Recife Antigo terá arrastão do frevo com o Clube Carnavalesco Seu Malaquias; saiba mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento marca retomada de arrastões no bairro pelo Paço do Frevo após dois meses de chuvas; Seu Malaquias vem de Carpina, da Mata Norte

Após dois meses de hiato devido às chuvas, o Paço do Frevo promove, neste domingo (03/08), uma nova edição do Arrastão do Frevo.

O cortejo será comandado pelo Clube Carnavalesco Misto Seu Malaquias, Patrimônio Vivo de Pernambuco, acompanhado por passistas e pela Orquestra do Maestro Mendes.

A concentração será às 15h30, com saída às 16h, em frente ao museu, equipamento da Prefeitura do Recife com gestão do idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

Clube da Zona da Mata

Fundado em 1954 na cidade de Carpina, Mata Norte de Pernambuco, o Clube Carnavalesco Misto Seu Malaquias se destaca nos carnavais de rua por seu icônico boneco gigante, trajado nas cores vermelho e branco.

Em 2012, integrou a delegação que representou o Frevo na sede da Unesco, quando a manifestação foi reconhecida como Patrimônio Imaterial da Humanidade.

A trajetória da agremiação é marcada por um forte compromisso com a preservação da cultura popular, somando mais de 30 títulos de campeã do Carnaval do Recife.

Em 2017, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco, reconhecimento pelo trabalho de difusão do ritmo em diferentes regiões do país. Hoje, o grupo está sediado no Alto dos Coqueiros, no bairro de Beberibe, Zona Norte da capital pernambucana.

SERVIÇO

Arrastão do Frevo com o Clube Seu Malaquias

Onde: em frente ao Paço do Frevo (Praça do Arsenal, Bairro do Recife)

Quando: 3 de agosto de 2025 (domingo), com concentração às 15h30, saída às 16h

Quanto: Acesso gratuito - acesso ao museu custa R$ 10 e R$ 5 (meia), com entrada gratuita às terças-feiras.

