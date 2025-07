"De Volta para Mim": Bruna Vieira lança livro nesta terça-feira (29), no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A escritora Bruna Vieira chega ao Recife nesta terça-feira (29) para lançar seu novo livro "De Volta para Mim", que encerra a trilogia iniciada com "De Volta aos Quinze" e "De Volta aos Sonhos". O evento acontece às 19h, na Livraria do Jardim, bairro da Boa Vista, e contará com bate-papo, sessão de autógrafos e fotos com a autora.

Livro aborda afetos, amadurecimento e saúde mental

Bruna conquistou um público fiel ao narrar os dilemas de Anita, personagem central da trilogia. Agora, autora e criação chegaram à casa dos 30 anos de idade, momento escolhido para revisitar com delicadeza e maturidade a trajetória construída em "De Volta aos Quinze" e "De Volta aos Sonhos".

Anita é uma fotógrafa inquieta que "volta no tempo" em uma viagem pela Itália, enfrentando traumas e reencontros enquanto busca entender sua própria história. A narrativa mistura temas recorrentes na escrita da autora, como humor, sensibilidade e reflexões sobre saúde mental, amizade, luto e diversidade.

Narrativa de Bruna Vieira virou série da Netflix

A trilogia de Bruna Vieira ganhou ainda mais alcance com a adaptação para a série "De Volta aos 15", disponível na Netflix. Estrelada por Maísa, João Guilherme e Larissa Manoela, a produção ficou entre as mais assistidas globalmente na semana de estreia da terceira temporada.

Como participar do lançamento de "De Volta para Mim" no Recife

O evento tem entrada gratuita na Livraria do Jardim, mediante a apresentação de exemplar do livro "De Volta para Mim". Todavia, há uma limitação de até 200 participantes. A pulseira de acesso será distribuída a partir das 17h, por ordem de chegada. Interessados podem reservar o livro antecipadamente pelo WhatsApp da livraria: (81) 99172-1821.

Saiba como se inscrever na newsletter JC