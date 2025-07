15º Virtuosi em Gravatá reúne nomes nacionais e internacionais da música clássica; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Gravatá, no Agreste de Pernambuco, recebe a 15ª edição do Festival Virtuosi a partir desta terça-feira (29), com programação que segue até o sábado (2), sempre às 20h, na Igreja Matriz de Sant’Ana. Com entrada gratuita, os concertos reúnem artistas brasileiros e estrangeiros ligados à música de concerto.

Sob direção e curadoria da pianista Ana Lúcia Altino, o evento também realiza atividades formativas no Recife: serão promovidas masterclasses de cordas voltadas a estudantes e instrumentistas nos dias 28 e 29 de julho.

Abertura com árias de ópera

Adriane Queiroz é atração do 15º Virtuosi em Gravatá - DIVULAÇÃO

A abertura do festival, no dia 29, será dedicada ao repertório operístico. A soprano Adriane Queiroz, com carreira na Staatsoper, em Berlim, interpreta árias de compositores como Mozart, Puccini e Verdi.

Ela será acompanhada pela Orquestra Jovem de Pernambuco, sob a regência do maestro Nilson Galvão.

Tributo a Piazzolla

Na quarta-feira (30), o programa é centrado na obra do argentino Astor Piazzolla, em espetáculo intitulado "Uma Noite com Piazzolla".

O repertório inclui peças como "Oblivion", "Adiós Nonino" e "Las Estaciones Porteñas", executadas por Rafaell Altino (viola), Raiff Dantas Barreto (violoncelo) e Lucas Thomazinho (piano).

Concerto de André Mehmari

O pianista e compositor André Mehmari participa do festival pela primeira vez, na quinta-feira (31). Conhecido por sua atuação em diferentes gêneros musicais, ele apresenta obras autorais, além de improvisações a partir de sugestões do público.

Mehmari sobe ao palco ao lado do violista Rafaell Altino, com quem interpreta composições como Suíte Brasileira e Sonata para Viola.

Repertório clássico para sexteto

O concerto de sexta-feira (1º) reúne duas obras do repertório clássico em versões para sexteto de cordas: Sinfonia Concertante, de Mozart, e Souvenir de Florence, de Tchaikovsky.

O grupo é formado por Betina Stegmann e Clóvis Pereira Filho (violinos), Rafaell Altino e Marcelo Jaffé (violas), Raiff Dantas Barreto e Nilson Galvão (violoncelos).

Encerramento

O festival se encerra no sábado (2) com nova apresentação da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob a regência de Nilson Galvão. O programa traz o Concerto para Duas Violas, de Telemann, com solos de Rafaell Altino e Marcelo Jaffé.

Confira a programação do XV Virtuosi de Gravatá

Igreja Matriz de Sant'ana (Rua Rui Barbosa, Centro de Gravatá-PE)

Terça-feira (29), às 20h

Uma Noite na Ópera

Adriane Queiroz, soprano

Orquestra Jovem de Pernambuco

Nilson Galvão, regente

Quarta-feira (30), às 20h

Uma Noite com Piazzolla

Rafaell Altino, viola

Raiff Dantas, cello

Lucas Thomazinho, piano

Quinta-feira (31), às 20h

André Mehmari, piano e compositor

Rafaell Altino, viola

André Mehmari, piano

Sexta-feira (1º), às 20h

Mozart & Tchaikovsky

Betina Stegmann, Clóvis Pereira Filho, violinos

Rafaell Altino, Marcelo Jaffé, violas

Raiff Dantas, Nilson Galvão, cellos

Quinta-feira (2), às 20h

Orquestras e solistas

Betina Stegmann, violino

Rafaell Altino, Marcelo Jaffé, violas

Luis Felipe Oliveira, piano

Raiff Dantas, violoncelo

Orquestra Jovem de Pernambuco

Nilson Galvão, regente

Masterclasses gratuitas

Local: Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical (Rua da Aurora, 439, Boa Vista - Recife)

Data: 28 e 29 de julho

Horários: 9h às 12h e 15h às 18h

Com Betina Stegmann (violino), Marcelo Jaffé (viola), Raiff Dantas (violoncelo)