Horóscopo, 28/07: Começo de semana energizante com notícias que você estava esperando!

Áries

Segundou e as demandas não serão poucas no ambiente de trabalho, sinal de que você pode esperar um início de semana pontuado por deveres e compromissos. A boa notícia é que sua vitalidade física e mental tá turbinada e você vai dar conta do recado. Lua e Marte elevam sua energia ao mesmo tempo em que realçam seu espírito de organização e sua boa vontade para colocar tudo em ordem. A saúde vai ficar blindada, já a vida amorosa pode deixar a desejar. Cor: CINZA Palpite: 20, 02, 45

Touro

A Lua segue toda linda em seu paraíso e fecha parceria com Marte, garantindo um dia sortudo e repleto de oportunidades no trabalho, no lado material e também no amor. Se você faz o que gosta e se identifica com as suas atividades, deve brilhar ainda mais no serviço. Na paixão, dará um show de charme e seducência, mas vale ir com calma à noite, quando cobranças e cenas de ciúme podem acontecer. Cor: VIOLETA Palpite: 44, 17, 53

Gêmeos

Semana começando e hoje não vai faltar disposição para dar conta der tudo o que planeja realizar, especialmente em casa e no trabalho. Você vai esbanjar vitalidade ao longo do dia, terá mais disciplina em suas atividades e pode alcançar vitórias importantes com seu empenho e dedicação. Pendências antigas podem ser resolvidas à tarde, mas será preciso ligar o radarzinho à noite, quando Lua e Vênus se estranham no céu e deixam o astral tenso nas relações pessoais e afetivas. Cor: AZUL-CLARO Palpite: 50, 33, 15

Câncer

Dê tudo de si no trabalho hoje, pois sua criatividade estará em alta! Aproveite sua energia positiva para gerar ideias lucrativas. Mas atenção, o clima muda à noite. Mantenha uma comunicação clara e confie em quem ama. Solteiros, cuidado para não criar expectativas elevadas - imprevistos podem ocorrer. Cor: CREME Palpite: 23, 44, 05

Leão

Comece a semana pronta para prosperar, Leão! Seu horóscopo traz fortes vibes monetárias graças à Lua e Marte. Seja ousado e confiante e veja suas contas diminuírem. No entanto, cuidado para não confundir amor e amizade e mantenha expectativas baixas nos assuntos românticos. Mantenha a sintonia com seu parceiro para evitar decepções. Cor: ROSA Palpite: 54, 36, 45

Virgem

Força, foco e fé para conquistar o dia! A Lua e Marte dão um boost nas suas qualidades, abrindo caminhos no lado financeiro e profissional. A noite pede cautela nas relações pessoais e amorosas, então vá com calma nas críticas. Mostre jogo de cintura e evite estranhamentos. Cor: LILÁS Palpite: 51, 14, 05

Libra

Segunda-feira chega com desafios inesperados, mas tudo depende de sua autoestima e confiança. Valorize atividades individuais no trabalho para um dia produtivo. No amor, paciência será sua melhor amiga diante de desencontros. Lembre-se, comunique-se abertamente com sua paixão. Cor: DOURADO Palpite: 46, 10, 21

Escorpião

Sua segunda começa vibrante! Curta momentos especiais com amigos, esperem boas notícias nos contatinhos. Surpresas deliciosas podem surgir de quem você admira. No trabalho, os esforços em grupo trazem destaque e o apoio é fundamental. Mas cuidado com possíveis conflitos noturnos afetando a vida amorosa. Cor: AZUL Palpite: 54, 57, 45

Sagitário

Inicie a semana focando na carreira e dando o seu melhor! Seus esforços serão notados e reconhecidos. Mostre suas habilidades para garantir o sucesso, sobretudo no período da tarde. Possíveis avanços na vida profissional e financeira à vista, mas cuidado no amor, seja diplomático e vá com calma na paquera. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 41, 58, 31

Capricórnio

O começo de semana chega energizante com notícias que você estava esperando! Mas cuidado, noite turbulenta à vista devido a conflitos pessoais. Mantenha o tato com seu parceiro e se desligue do passado se estiver procurando por um novo amor. Cor: LARANJA Palpite: 12, 03, 48

Aquário

Vale ouvir sua intuição hoje, aquariane! Você está com a percepção aguçada e pronta para fazer movimentos ousados no trabalho e finanças. Espere possibilidades de quitar dívidas e receber recursos. Porém, a noite traz tensões nas questões afetivas. Sua sedução está a pleno vapor, mas cuidado com envolvimentos problemáticos! Cor: AZUL-MARINHO Palpite: 51, 42, 53

Peixes

As estrelas revelam que você vai segundar com boas energias e dão sinal verde para suas parcerias e alianças pessoais ou profissionais. O dia deve ser oportuno para firmar acordos, contratos e cuidar de assuntos que dependem de conciliação, inclusive na Justiça e pequenas causas. No romance, é hora de superar velhas mágoas e fazer a sua parte para se entender melhor com o love. Cor: GOIABA Palpite: 10, 57, 55