Celebridades | Notícia

Vitória Strada é escalada para novo projeto na Globo após BBB 25

Atriz participou do Big Brother Brasil (BBB 25) e agora estará em um telefilme da emissora. Saiba mais informações sobre o projeto a seguir!

Por Marilia Pessoa Publicado em 03/09/2025 às 16:09
Vit&oacute;ria Strada
Vitória Strada - Foto: Reprodução/Instagram

Vitória Strada ganhou um novo projeto na TV Globo após participar do Big Brother Brasil (BBB 25). A novidade foi divulgada nesta quarta-feira (3).

De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a atriz participará de um telefilme que vai ser gravado já em setembro em Porto Alegre. A produção faz parte de projetos regionais do Grupo Globo e envolve a afiliada local, a RBS TV.

O lançamento está previsto para sair no primeiro semestre de 2026.

Vitória Strada estreou na Globo na novela Tempo de Amar (2017) e também protagonizou Espelho da Vida (2018), Salve-se Quem Puder (2020), e venceu a competição Dança dos Famosos em 2022.

