Flávio Ricco: para a TV, 2026 será um ano apertado e bem diferente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Começa com o "BBB", tomando as atenções de janeiro e se estendendo até meados de abril, para só aí surgir um curto período de certa normalidade

Clique aqui e escute a matéria

Será que alguém já se deu conta de como será o ano que vem? E de modo muito especial para a TV?

É bom que os seus responsáveis preparem os corações e apertem os cintos, porque há a promessa, no geral, de um calendário bem apertado

Senão vejamos: começa com o “BBB”, tomando as atenções de janeiro e se estendendo até meados de abril, para só aí surgir um curto período de certa normalidade.

E curto mesmo, porque em 11 de junho já terá início a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, que além de três países diferentes e suas naturais implicações, será a maior de todas, com 48 países, 104 jogos e vai até 19 de julho.

Só que tem mais: em todo segundo semestre, as atenções estarão voltadas para as eleições de 4 e 25 de outubro, em seus dois turnos, e horário eleitoral gratuito ao longo desse tempo.

E aí já estaremos praticamente às vésperas do Natal e Ano Novo. Um calendário, como se vê, que foge à normalidade de sempre. Feliz 2027!

TV Tudo

Olha o que dá

O jogo da NFL, sexta-feira, na Neoquímica Arena, Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs, terá quase a formação de uma rede nacional.

Transmissão de Rede TV!, ESPN, Cazé, SporTV e GE.

Imagem de divulgação NFL - Reprodução internet

Que mal pergunte

Ainda sobre Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs, faltou acrescentar que ainda terá um “melhores momentos” na Globo depois do Bial.

Só uma questão: será que merece tanto?

Esbarra na questão

A dúvida em cima de acontecimentos acima citados, é como as operadoras assistem e reagem a isso, elas que pagam para ter conteúdos exclusivos.

Por aí se entenda, Claro, Vivo, Sky e companhia bela. Quem responde?

Vale destacar

Os atores veteranos sempre reclamam do esquecimento e falta de chamados para novos trabalhos. Queixas que a todo instante se ouve.

Mas vale destacar, agora, a escalação de Ítala Nandi, no alto dos seus 83 anos, para “Arcanjo Renegado”. Uma excelente atriz desde sempre, da escola do Oficina.

Chamadas

A Band está mandando ver nas chamadas de “Cruel Istambul”, substituta de “Café com Aroma de Mulher”, destacando que se trata da “volta das novelas turcas”. Verdade, verdadeira.

E tem que ser por aí mesmo, depois do vacilo em perder e que levou a Record a se dar tão bem com “Força de Mulher”.

Entendimento - 1

Na Record, ninguém fala abertamente, mas a saída de Ticiane Pinheiro é entendida como decorrente, natural, após Cesar Tralli ser anunciado novo número 1 do “JN”.

Entende-se até que a sua permanência nem combinaria.

Entendimento - 2

Ainda sobre ser muito possível sua saída, Ticiane Pinheiro poderá se despedir do “Hoje em Dia” muito antes do que se imagina.

Talvez até antes dele, Tralli, estrear nas novas funções.

Assim também não

Nunca será uma crítica aos apresentadores, titulares ou substitutos, mas ao noticiário, combatido por aqui já há um bom tempo.

Em 4 ou 5 minutos desta última terça-feira, no “Fala Brasil”, da Record, só teve tiro, porrada e bomba... Não necessariamente nessa ordem.

Detalhe

Na saída do William Bonner, que hoje acumula funções no “JN”, Cristiana Souza Cruz assumirá como editora-chefe, com 29 anos de Globo.

Cristiana, filha do Alberico Souza Cruz, que dirigiu a Central Globo de Jornalismo e o mesmo setor na Rede TV!, no comecinho dela.

Desdobramentos

Embora anunciado de forma oficial, ainda fica difícil enxergar William Bonner e Sandra Annenberg dividindo o “Globo Repórter”.

Não sei não, mas pode passar por aí a oportunidade dela também bater asas e, quem sabe, numa dessas, o “Saia Justa” ser anunciado como seu próximo destino.

Viva o Verde

O programa “É de Casa”, exibido aos sábados na Globo, vem aí com o quadro “S.O.S. Viva o Verde”, com a missão de visitar famosos e salvar suas plantas.

Logo na estreia, Talitha Morete e Murilo Soares visitam o sítio de Nicole Bahls. Também nesta nova temporada, as participações de Samuel de Assis e Bárbara Reis.

Talitha Morete e Murilo Soares visitam Nicole Bahls - Divulgação Globo

Bate – Rebate

Começaram ontem, terça, nos Estúdios Quanta, em São Paulo, as gravações do “The Voice Brasil”...

... É das mais interessantes a expectativa em torno. E forte aposta da parceria Disney+/SBT para esta temporada.

Ainda pelas comemorações de 20 anos da TV Aparecida, na próxima segunda-feira, dia do aniversário, às 19h40, irá ao ar um show do Daniel Boaventura.

Um detalhe sobre a reprise de “Terra Nostra nas tardes da Globo...

... Foi a primeira e única novela da Ticiane Pinheiro na casa.

Já faz um bom tempo que o ator Toninho Tornado deixou de fazer as pegadinhas do João Kléber na Rede TV!...

... Algo que facilitou sua negociação com a Record para “A Fazenda – 17”.

Luciano Huck e seu diretor, Hélio Vargas, continuam em São Paulo, gravando o “The Wall”.

O “Show Business”, com Bruno Meyer, na Jovem Pan News, recebe nesta quarta-feira, às 23h, a presidente da Microsoft Brasil, Priscyla Laham...

... Trata-se da primeira entrevista dela para TV desde que assumiu o comando da operação brasileira da segunda companhia mais valiosa do mundo.

C´est fini

Anastácia Custódio, conhecida do teatro paulistano e atualmente no elenco da série “E agora, quem vai ficar com a Mamãe?”, no SBT, gravou uma participação especial em “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo” na Globo.

Ela surgirá na história como uma personagem desbocada e barraqueira.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!