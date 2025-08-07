fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Vitória Strada surge com vestido colado ao corpo e coleciona elogios

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/08/2025 às 11:57
Vitória Strada surge com vestido colado ao corpo e coleciona elogios
Vitória Strada surge com vestido colado ao corpo e coleciona elogios - Observatório ds Famosos BBB

Clique aqui e escute a matéria

Vitória Srada, que chamou atenção no BBB 25, apareceu com um vestido cinza colado ao corpo, na última quinta-feira (22), que ressaltou ainda mais suas curvas. A beldade ainda caprichou no carão e mostrou o corpo em forma. Os elogios foram inevitáveis.

“Eu te amo Vitória Strada”, Que mulher, meus amores”, “Gata”, “Deusa”, “Belíssima”, “Arrasou”, “Perfeita demais”, “Minha inspiração”, “Uma foto mais linda que a outra”, “Você é surreal”, “Ela é muito diva”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: No ar em Vale Tudo, Cauã Reymond deixa parte da virilha à mostra em flagra na praia

Recentemente, o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, afirmou que o nome da atriz está cotado para a nova novela das sete da Globo, Coração Acelerado, que vai retratar o mundo sertanejo. Porém, até o momento, só tem Gabz e Isadora Cruz confirmadas no elenco e como protagonistas.

Vitória Strada causou muita polêmica em sua passagem pelo BBB 25. A atriz, que começou um pouco cancelada no reality show, acabou se tornando a queridinha ao longo da edição, após ser vítima de algumas injustiças na casa, mas percebidas pelo público.

Vitória Strada. Foto: Reprodução/Instagram
Vitória Strada. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Vitória Strada surge com vestido colado ao corpo e coleciona elogios foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

BBB 25: Renata chora após embate com Guilherme: “Desmereceu minha trajetória”
BBB

BBB 25: Renata chora após embate com Guilherme: “Desmereceu minha trajetória”
BBB 25: Diego opina sobre paredão da semana: “O mais difícil”
BBB

BBB 25: Diego opina sobre paredão da semana: “O mais difícil”

Compartilhe

Tags