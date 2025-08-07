Vitória Strada surge com vestido colado ao corpo e coleciona elogios
Vitória Srada, que chamou atenção no BBB 25, apareceu com um vestido cinza colado ao corpo, na última quinta-feira (22), que ressaltou ainda mais suas curvas. A beldade ainda caprichou no carão e mostrou o corpo em forma. Os elogios foram inevitáveis.
“Eu te amo Vitória Strada”, Que mulher, meus amores”, “Gata”, “Deusa”, “Belíssima”, “Arrasou”, “Perfeita demais”, “Minha inspiração”, “Uma foto mais linda que a outra”, “Você é surreal”, “Ela é muito diva”, foram alguns comentários.
Recentemente, o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, afirmou que o nome da atriz está cotado para a nova novela das sete da Globo, Coração Acelerado, que vai retratar o mundo sertanejo. Porém, até o momento, só tem Gabz e Isadora Cruz confirmadas no elenco e como protagonistas.
Vitória Strada causou muita polêmica em sua passagem pelo BBB 25. A atriz, que começou um pouco cancelada no reality show, acabou se tornando a queridinha ao longo da edição, após ser vítima de algumas injustiças na casa, mas percebidas pelo público.
