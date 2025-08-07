fechar
Vitória Strada é cotada para novela sertaneja da Globo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/08/2025 às 11:50
Vitória Strada, que se destacou na edição do BBB 25, está cotada para participar da próxima novela das sete, Coração Acelerado, que vai mergulhar no mundo sertanejo sem medo. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

A Globo vê com bons olhos o nome da atriz na trama de Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira. Ela participou do BBB 25 e conseguiu a proeza de não ser cancelada pelo público em sua passagem pelo reality show. Além disso, aumentou os seguidores nas redes sociais e foi bastante tietada durante a festa dos 60 anos da Globo, com vídeos que viralizaram na web.

Diferente dos seus ex-colegas de confinamento, a atriz já tinha agentes antes de entrar no programa e, quando saiu do reality show, fechou contrato com marcas grandes, como o Mercado Livre, em ações nas redes sociais. A artista nunca escondeu que estava no BBB 25 para tentar alavancar a sua carreira de atriz. “Eu só quero sair daqui e voltar a trabalhar, ter oportunidades de trabalhar”, desabafou várias vezes no programa.

Vitória Strada acumula várias protagonistas na Globo, como aconteceu em Tempo de Amar (2017), Espelho da Vida (2018) e Salve-se Quem Puder (2020). Em 2024, participou da novela Fuzuê, de Gustavo Reis, na reta final.

