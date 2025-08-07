Vitória Strada é cotada para novela sertaneja da Globo
Vitória Strada, que se destacou na edição do BBB 25, está cotada para participar da próxima novela das sete, Coração Acelerado, que vai mergulhar no mundo sertanejo sem medo. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
A Globo vê com bons olhos o nome da atriz na trama de Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira. Ela participou do BBB 25 e conseguiu a proeza de não ser cancelada pelo público em sua passagem pelo reality show. Além disso, aumentou os seguidores nas redes sociais e foi bastante tietada durante a festa dos 60 anos da Globo, com vídeos que viralizaram na web.
Diferente dos seus ex-colegas de confinamento, a atriz já tinha agentes antes de entrar no programa e, quando saiu do reality show, fechou contrato com marcas grandes, como o Mercado Livre, em ações nas redes sociais. A artista nunca escondeu que estava no BBB 25 para tentar alavancar a sua carreira de atriz. “Eu só quero sair daqui e voltar a trabalhar, ter oportunidades de trabalhar”, desabafou várias vezes no programa.
Vitória Strada acumula várias protagonistas na Globo, como aconteceu em Tempo de Amar (2017), Espelho da Vida (2018) e Salve-se Quem Puder (2020). Em 2024, participou da novela Fuzuê, de Gustavo Reis, na reta final.
