Mel Maia é cotada para Camarote do BBB 26

Mel Maia no Big Brother Brasil? Revelada em "Avenida Brasil", a atriz com mais de 21 milhões de seguidores é cogitada para o Camarote do BBB 26.

Por Thallys Menezes Publicado em 02/09/2025 às 21:59
Atriz Mel Maia
Atriz Mel Maia - Reprodução/Instagram

O Big Brother Brasil 26 já começa a dar o que falar!

Ainda faltam alguns meses para a estreia do maior reality show da Globo, mas um nome já é ventilado para o Camarote do programa: a atriz Mel Maia.

Mel Maia pode estar no BBB 26

Estrela de novelas, filmes e séries, Mel Maia acumula 21,2 milhões e está constantemente nas páginas de fofoca.

A atriz foi revelada aos sete anos na novela "Avenida Brasil" (2012), quando interpretou a pequena Rita, aterrorizada por Carminha (Adriana Esteves), sua madrasta.

Elogiada pelo desempenho seguro, a artista foi convidada logo em seguida a protagonizar a novela "Joia Rara" (2023).

Desde então, participou de novelas como "A Dona do Pedaço" (2019), filmes como "Sem Filtro" (2023) e filmes como "Tudo Por um Popstar" (2018).

Atualmente com 21 anos, a atriz namora o boxeador Luan Medeiros. 

Além de Mel Maia, outros dois famosos cogitados para o BBB 26 são a apresentadora Nicole Bahls e o influenciador Álvaro Xaro, segundo o Terra. Ambos estão no ar atualmente na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

O BBB 26 estreia em janeiro, em data ainda não confirmada.

 

