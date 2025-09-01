Salário de William Bonner: saiba quanto ganha o apresentador do Jornal Nacional
Após 29 anos no comando do Jornal Nacional, William Bonner anuncia saída da bancada e inicia nova fase no Globo Repórter. Saiba o salário dele
William Bonner é um dos jornalistas mais conhecidos do Brasil e há quase três décadas esteve à frente do Jornal Nacional, o principal telejornal da TV Globo. Com tamanha responsabilidade e prestígio, é natural que o público tenha curiosidade sobre quanto o âncora recebe para comandar diariamente a bancada do noticiário.
Segundo informações de bastidores e reportagens de portais especializados em televisão e celebridades, o salário de Bonner é estimado entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão por mês. Esse valor considera não apenas a remuneração pela apresentação, mas também a função executiva que exerceu por anos como editor-chefe, cargo que ampliava sua participação nas decisões editoriais do telejornal.
Saída do Jornal Nacional anunciada nesta segunda (1º)
Nesta segunda-feira (1º), a Globo anunciou que William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional em novembro, após 29 anos no comando do telejornal. O posto será assumido por César Tralli, que dividirá a apresentação com Renata Vasconcellos. A partir de 2026, Bonner iniciará nova etapa na emissora ao lado de Sandra Annenberg, no Globo Repórter.
Ao longo das décadas, Bonner construiu uma carreira marcada por credibilidade e influência dentro do jornalismo brasileiro, atributos que costumam refletir em contratos mais robustos para apresentadores de grandes audiências. Além do salário fixo, profissionais desse calibre também podem receber benefícios contratuais, participações em ações institucionais e outras compensações — itens nem sempre tornados públicos pela emissora.
Mesmo com a mudança de função, fontes indicam que a experiência e o nome de Bonner continuaram a torná-lo uma figura valorizada dentro da Globo, o que costuma garantir remunerações compatíveis com sua relevância no mercado televisivo.
Nota: valores citados são estimativas publicadas por veículos especializados e não representam confirmação oficial da emissora.