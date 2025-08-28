Jessie J adia turnê para 2026 e cancela shows após precisar de 2ª cirurgia
Cantora britânica se apresenta no festival The Town, em São Paulo, no dia 13 de setembro. Shows na Europa e Estados Unidos não acontecerão este ano
Jessie J adiou shows da turnê "The No Secrets Tour" pela Europa e cancelou apresentações na América do Norte por motivos de saúde.
A cantora britânica terá que passar por uma segunda cirurgia após ter recebido o diagnóstico de câncer de mama em junho deste ano.
"Como alguns de vocês já sabem, eu fiz uma cirurgia de câncer de mama há oito semanas e infelizmente terei que fazer uma segunda cirurgia, nada muito sério, mas que tem que ser feito até o fim desse ano”, explicou a artista nas redes sociais.
A cantora disse estar triste, mas que é necessário adiar os shows que aconteceriam em 2025 para 2026 e cancelar os shows dos Estados Unidos. Ela declarou que pretende realocar as datas mais à frente e que está finalizando a capa de um novo álbum.
"Estou tentando dar o meu melhor [...], mas tenho que curar, me perdoem, isso é um saco, mas sei que vocês já deviam desconfiar que isso aconteceria", disse ela.
O show de Jessie J no Brasil no festival ‘The Town’, em São Paulo, segue confirmado até o momento. A apresentação está marcada para 13 de setembro, às 18h10.
"Apenas para confirmar para os meus fãs brasileiros, eu ainda irei me apresentar no festival The Town em 13 de setembro. Meu set será acústico e terá 60 minutos", Jessie escreveu em um post nas redes sociais.
