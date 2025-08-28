João Gomes, Seu Jorge, Mart’nália e Nação Zumbi agitam Arcoverde no Festival Pernambuco Meu País
O evento encerra sua passagem pelo Sertão neste fim de semana, reunindo mais de 140 ações culturais entre música, teatro, dança, circo e mais
O Festival Pernambuco Meu País encerra sua passagem pelo Sertão neste fim de semana, com programação intensa em Arcoverde. De sexta-feira (29) a domingo (31), a cidade se transforma em palco para mais de 140 ações culturais, distribuídas em 17 polos, reunindo música, teatro, dança, circo, artes visuais, gastronomia, artesanato e expressões da cultura popular.
Na quinta-feira (28), a chegada da Trupe Pernambuco Meu País percorrerá as ruas da cidade a partir das 16h30, saindo da Praça da Bandeira e convocando o público com apresentações de circo, dança, música, poesia e teatro.
A programação musical traz nomes nacionais e regionais de destaque, como João Gomes, Mestrinho, Jota Pê (Projeto Dominguinho), Seu Jorge, Mart’nália, Wiu, Maneva, Lirinha, além da música pernambucana representada por Nação Zumbi, Mestre Ambrósio, Quinteto Violado e Petrúcio Amorim.
“Arcoverde foi uma cidade que acolheu o Pernambuco Meu País com muito entusiasmo na última edição e esse retorno não deve ser diferente. A cidade será a última passagem do festival pelo Sertão neste ano e trará a força de sua cultura popular local, mas também estará de portas abertas para manifestações artísticas de todo o estado”, afirma a secretária de Cultura, Cacau de Paula.
“Arcoverde tem grande representatividade na identidade cultural do Sertão do nosso Estado, o que torna a passagem do Pernambuco Meu País na cidade muito especial. Nesta segunda edição, o festival reforça a força da cultura popular arcoverdense, e promove também importantes intercâmbios com outras expressões culturais de Pernambuco e do país”, complementa a presidente da Fundarpe, Renata Borba.
Programação completa
Palco Pernambuco Meu País – Estação da Cultura
29/08 – Sexta-feira
- 18h30 – Espetáculo Pernambuco Meu País
- 19h20 – Lirinha
- 20h50 – Nação Zumbi
- 22h40 – Wiu
- 00h30 – Maneva
- Intervalos: Som na Rural com Renato L
30/08 – Sábado
- 18h30 – Samba de Coco Irmãs Lopes
- 19h20 – Mestre Ambrósio
- 20h50 – Taiguara Borges
- 22h40 – Mart’nália
- 00h30 – Seu Jorge
- Intervalos: Som na Rural com Infa Vermelho
31/08 – Domingo
- 17h30 – João do Pife e Banda Dois Irmãos
- 18h20 – Quinteto Violado
- 19h50 – Petrúcio Amorim
- 21h40 – Batista Lima
- 23h30 – Projeto Dominguinho (João Gomes, Mestrinho e Jota Pê)
- Intervalos: Som na Rural com Duart
Trupe Pernambuco Meu País – Quinta-feira (28/08)
- 16h30 – Concentração na Praça da Bandeira com Orí Cia. de Dança, Trupe Vivarte, Pernaltas da Trupe (ASSARTIC) e performances de Charlene dos Santos e Guilherme Milleron
- Intervalos: Som na Rural
País das Artes Cênicas – Sesc
- 29/08 – 15h: Espetáculo Pa'ra – Rio de Memórias
- 30/08 – 15h: Espetáculo Terezinha Coração de Barro
- 31/08 – 15h: Espetáculo Brincando no Escuro
País do Circo – Largo do Cecora
- 29/08 – Sessões Disney Circo no Picadeiro (15h, 17h, 19h)
- 30/08 – Sessões O Sonho do Palhaço Preguinho e Índia Morena (15h, 17h, 19h)
- 31/08 – Sessões A Menina dos Meus Olhos, Capitão Tenório e Vidal Circo (15h, 16h, 17h, 19h)
Pais descentralizados – Ipojuca e Caraíbas
- 30/08 – Caraíbas: Mamulengando Alegria (15h), Espetáculo Canções Cancionetas e Caçarolas (17h), Noé da Ciranda (18h), Colibri Brasil (19h), Sambadeiras – Samba de Ladeira (20h20)
- 31/08 – Ipojuca: Espetáculo Borbulhando (15h), Espetáculo A Boba: Uma Jornada (17h), Samba de Coco Raízes de Arcoverde (18h), Leandro Vaz (19h), Coco de Roda do Grupo Cultural Caboclo (20h20)
Cortejos Brincantes
- 29/08 – Afoxé Ylê de Egbá, Boi Diamante de Arcoverde, Cavalhada Tamboril, Elefante de Olinda, Lulinha e os Bonecos Gigantes, Maracatu Leão de Ouro, Caboclinhos dos Coités, Urso Vira Mundo (a partir das 17h)
- 30/08 – Índios Tabajaras, Maracatu Águia Misteriosa, Boi Arco de Ouro, Batalhões e Caboclinhos (16h – 19h30)
- 31/08 – Afoxé Omó Inã, Pavão Misterioso, Maracatu Nação Encanto da Alegria, Boi Celestial, Maracatu Raízes de Pai Adão, Tribo Indígena Tapirapé (16h – 19h30)