Filmes | Notícia

Cinebiografia de Silvio Santos com Leandro Hassum ganha trailer; assista

Além de Hassum, filme "Silvio Santos Vem Aí" também conta com Manu Gavassi, Marcelo Laham, Gabriel Godoy, Hugo Bonemer e Vanessa Giacomo no elenco

Por Marilia Pessoa Publicado em 28/08/2025 às 15:58
'Silvio Santos Vem Aí', com Leandro Hassum
'Silvio Santos Vem Aí', com Leandro Hassum - Fernando Pastorelli/Divulgação

A nova cinebiografia de Silvio Santos, “Silvio Santos Vem Aí” teve o primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira (28). O filme é protagonizado por Leandro Hassum e Silvio Santos.

Dirigido por Cris D’Amato, o longa se passa em 1989, na época em que o apresentador se lançou como pré-candidato a presidente da República.

Além de Leandro Hassum, também faz parte do elenco Manu Gavassi. A cantora e atriz interpreta uma publicitária que é contratada por adversários políticos de Silvio Santos para investigá-lo.

O filme também resgata momentos icônicos da televisão brasileira, como o programa "Topa Tudo por Dinheiro" e as gravações nos estúdios do SBT.

Veja o trailer:

Também fazem parte do elenco Marcelo Laham, Gabriel Godoy, Hugo Bonemer, e Vanessa Giácomo.

"Silvio Santos Vem Aí" estreia nos cinemas em 20 de novembro.

