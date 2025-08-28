Cinebiografia de Silvio Santos com Leandro Hassum ganha trailer; assista
Além de Hassum, filme "Silvio Santos Vem Aí" também conta com Manu Gavassi, Marcelo Laham, Gabriel Godoy, Hugo Bonemer e Vanessa Giacomo no elenco
A nova cinebiografia de Silvio Santos, “Silvio Santos Vem Aí” teve o primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira (28). O filme é protagonizado por Leandro Hassum e Silvio Santos.
Dirigido por Cris D’Amato, o longa se passa em 1989, na época em que o apresentador se lançou como pré-candidato a presidente da República.
Além de Leandro Hassum, também faz parte do elenco Manu Gavassi. A cantora e atriz interpreta uma publicitária que é contratada por adversários políticos de Silvio Santos para investigá-lo.
O filme também resgata momentos icônicos da televisão brasileira, como o programa "Topa Tudo por Dinheiro" e as gravações nos estúdios do SBT.
Veja o trailer:
Também fazem parte do elenco Marcelo Laham, Gabriel Godoy, Hugo Bonemer, e Vanessa Giácomo.
"Silvio Santos Vem Aí" estreia nos cinemas em 20 de novembro.