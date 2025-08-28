Tati Machado vai apresentar o Mais Você nas férias de Ana Maria Braga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jornalista dividirá o comando do programa com Gil do Vigor durante as férias da apresentadora. Saiba mais sobre o retorno dela ao programa da TV Globo

Tati Machado vai apresentar o programa ‘Mais Você’ juntamente com Gil do Vigor nas férias de Ana Maria Braga. A notícia do retorno da jornalista ao programa diário na TV Globo foi divulgada nesta quinta-feira (28).

Tati está em licença-maternidade desde maio, quando perdeu o filho na reta final da gravidez.

“Uma pessoa muito especial vai estar aqui para tocar o Mais Você nessas três semanas: Tati Machado. Por que ela vai poder vir? Porque já terá acabado o período de afastamento dela, que é por lei, e ela volta ao trabalho bem aqui no Mais Você, que é um pouco a casa dela também", anunciou a apresentadora Ana Maria Braga durante o programa.

“Muito feliz e honrada. Espero, de verdade, deixar todos orgulhosos. Obrigada", escreveu Tati, comemorando a notícia nas redes sociais.

“Estou muito feliz de voltar e voltar para o lugar que sinto que é casa, que me acolhe muito, muito feliz de ter essa responsabilidade que é muito grande. Ainda mais com meu amigo Gil, espero honrar. Tô muito emocionada”, completou a jornalista.

Tati Machado também retornará ao programa Saia Justa, no GNT, no dia 10 de setembro.

"Me sinto muito acolhida por todo mundo, todos vocês que estão aqui, pela empresa que trabalho, nesse momento tão difícil que tenho passado junto com minha família.”, disse.

Em julho, Tati participou do programa Mais Você e teve um reencontro com Ana Maria. Na conversa, ela falou sobre como está lidando com o luto.