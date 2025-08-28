Faustão recebe alta hospitalar após passar por dois transplantes
Apresentador estava internado no Einstein Hospital Israelita há três meses. Agora, ele segue recebendo cuidados em casa e com acompanhamento médico
Clique aqui e escute a matéria
Faustão teve alta do hospital nesta quinta-feira (28). O apresentador estava internado no Einstein Hospital Israelita há três meses e passou por dois transplantes.
De acordo com o boletim médico obtido pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o hospital revelou que Fausto Silva está bem clinicamente e com bom funcionamento dos órgãos transplantados.
Ainda de acordo com o Einstein Hospital Israelita, o apresentador continuará recebendo cuidados em casa, “com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular”.
A esposa de Faustão falou sobre a recuperação de Faustão recentemente em entrevista à revista Quem.
“A parte médica está supercerta… O primeiro transplante de rim deu certo, e agora esse também deu certo desde o início. Agora é reabilitação física e emocional”, disse.
“Ainda há alguns passos a seguir, mas, graças a Deus, ele está vivo! Vai viver muitos anos”, completou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Faustão foi hospitalizado em maio devido a uma grave infecção bacteriana que evoluiu para sepse.
Durante esse período, ele passou por procedimentos médicos que incluíam transplante de fígado, realizado em 6 de agosto, e um retransplante de rim, feito no dia 7 de agosto.